الثلاثاء 18 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس غدًا، أمطار واضطراب بحركة الملاحة البحرية

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية عن بدء انخفاض درجات الحرارة من 3:5 درجات مئوية على كافة الانحاء غدا الأربعاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 18- 03- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بداية الانخفاض في درجات الحرارة


كانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


 حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية وحار  شمال الصعيد وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:20

 

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