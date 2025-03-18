الثلاثاء 18 مارس 2025
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أخبار مصر

الطقس اليوم، بدء انخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

 بدأت درجات الحرارة اليوم فى الانخفاض الطفيف على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء، حار نهارا على أغلب الانحاء

لمحبي الشتاء، بشرى سارة من الأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، و على السواحل الشرقية ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وحار  شمال الصعيد وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:20

 

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