وزيرة البيئة تنفي وجود إنشاءات خرسانية في خليج حنكوراب وتكشف الحقائق

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الحقائق العلمية والمعلومات الدقيقة حول الوضع البيئي في منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادي الجمال بالبحر الأحمر، نافيةً وجود أي إنشاءات خرسانية مثل فندق أو سور بالمنطقة.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الحوار المجتمعي الذي نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بحضور نخبة من الخبراء البيئيين وممثلي الجهات المعنية.



لا تعديات على المحميات

وأكدت فؤاد أن وزارة البيئة ترفض كافة أشكال التعدي على المحميات الطبيعية، وترحب بالاستثمار البيئي داخلها بشرط عدم الإخلال بطبيعتها الفريدة، موضحة أن المشروع المقترح في حنكوراب قدم دراسة وتصورًا مبدئيًا لا يتضمن أي إنشاءات خرسانية، مشيرةً إلى أن الوزارة بادرت بطرح المشروع للحوار المجتمعي قبل البدء في تنفيذه.



تطوير مع الحفاظ على الطبيعة



واستعرضت وزيرة البيئة خطة تطوير منطقة حنكوراب، والتي تتضمن إنشاء منطقة خدمات للغطس، وكافتيريا، ومطعم بدوي، مع استخدام مواد صديقة للبيئة، مؤكدة رفضها لأي إنشاءات تؤثر على النظام البيئي للمنطقة، مثل إزالة أشجار المانجروف أو إقامة نُزل على الشريط الساحلي.



وأكدت فؤاد دعم الوزارة للاستثمار في المحميات الطبيعية، مشيرةً إلى تزايد عدد المشروعات الرائدة في هذا المجال، موضحة أن الوزارة تعمل على دمج المجتمعات المحلية في إدارة المحميات، وتوفير فرص عمل لهم.



وأشادت وزيرة البيئة بالحوار المجتمعي، مؤكدةً حرص الوزارة على الشفافية والتواصل مع كافة الأطراف المعنية. وأعلنت عن تنظيم زيارة ميدانية لمنطقة حنكوراب للمشاركين في الحوار والمهتمين بالشأن البيئي.



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