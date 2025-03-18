الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

العثور على جثة عامل مشنوق داخل منزله في البحيرة

جثة
جثة

أقدم عامل على التخلص من حياته داخل منزله بمحافظة البحيرة، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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تلقى  مركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة،  بلاغا يفيد بالعثور على جثة عامل داخل منزله باحدى القرى بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "محمد.ح.ع" 38 عامًا،  مشنوق داخل منزله، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وكلفت المباحث بإجراء التحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

 

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عامل ينهى حياته فى البحيرة مديرية أمن البحيرة مركز شرطة كفر الدوار العثور علي جثه النيابة العامة

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