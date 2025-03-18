وكيل تعليم الدقهلية يكرم الطلاب الفائزين بمراكز متقدمة بمسابقة المواطنة الرقمية

كرم اليوم الثلاثاء، المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة المواطنة الرقمية ومخاطر الإنترنت والتي أقيمت مؤخرًا بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر بالتعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة يونيسيف مصر.

تكريم الطلاب الفائزين بمراكز متقدمة بمسابقة المواطنة الرقمية ومخاطر الإنترنت

تم التكريم بحضور كل من، هشام العدروسي مدير إدارة التطوير التكنولوجي، داليا شعبان منسق يونيسف الدقهلية، حاتم فؤاد مسئول يونيسف إدارة بلقاس التعليمية، منى محمدين مسئول يونيسف إدارة منية النصر التعليمية، رباب جميل مدرب يونيسيف إدارة المنزلة التعليمية.

الرشيدي يستمع إلى الطلاب المكرمين

واستمع وكيل تعليم الدقهلية إلى الطلاب المكرمين كل على حدة متحدثين عن أفكارهم وكيفية تنفيذها ومدي فائدتها للحد من مخاطر التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وقام بمناقشتهم في حوار أبوي ثري وممتع.

جهود كبيرة تبذلها مدارس الدقهلية في تنمية مهارات الطلاب الإبداعية

تمت المسابقة تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبتوجيهات ودعم من المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الذي قدم التهنئة للطلاب الفائزين في برنامج حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت مؤكدًا على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز الوعي الرقمي لدى الطلاب مؤكدًا على أن هذا الإنجاز يُعبر عن الجهود الكبيرة التي تبذلها مدارس الدقهلية في تنمية مهارات الطلاب الإبداعية والتقنية ورفع مستوى الوعي لديهم حول قضايا المواطنة الرقمية ومخاطر الإنترنت

تم التكريم بحضور الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام وفي الختام هنأ الرشيدي أبنائه المتفوقين وتمني لهم دوام التميز والنجاح في المستقبل.

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