الثلاثاء 18 مارس 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يطلق أعمال الإحلال الكلي لمركز طب الأسرة بكرداسة بتكلفة 64 مليون جنيه

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

 أطلق اللواء عادل النجار، محافظ الجيزة، إشارة البدء في أعمال الإحلال الكلي لمركز طب الأسرة بمدينة كرداسة، في خطوة هامة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
 

وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية لموقع المشروع أن المركز الجديد سيقام على مساحة 1618 مترا مربعا، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 64 مليون جنيه، ويتكون من دور أرضي ودورين علويين وملحق به غرف خدمية.
 

تطوير الخدمات الصحية
 

وأوضح النجار أن المركز يهدف إلى توفير خدمات الرعاية الأولية والتطعيمات والخدمات العلاجية والتشخيصية لمواطني مدينة كرداسة، مما يسهل حصولهم على الرعاية الصحية بجودة وكفاءة عالية. وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتطوير المنشآت الطبية.

ووجه محافظ الجيزة هيئة الأبنية بسرعة إنجاز المشروع في مدة لا تتجاوز 9 أشهر، نظرًا لأهميته في تلبية احتياجات المواطنين. وأكد حرص المحافظة على التوسع في إنشاء وتطوير الوحدات الصحية وفق أحدث المعايير، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

رافق المحافظ خلال جولته عدد من المسؤولين، من بينهم نائبي المحافظ والسكرتير المساعد ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومدير مديرية الشئون الصحية ورئيس مركز كرداسة.
 

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