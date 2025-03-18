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الأم المثالية بالفيوم: الإخلاص في العمل سر النجاح

الان المثالية للفيوم،
الان المثالية للفيوم، فيتو

عمت الفرحة قرية الكعابي التابع لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بعد إعلان فوز إيمان أحمد رشوان، بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة الفيوم، وتوافد العشرات إلي منزلها لتهنئتها باللقب، بعد رحلة كفاح في تربية ابنائها، وقدرتها علي التوفيق بين بيتها وخدمة أبنائها، وعملها كمعلمة في المرحلة الابتدائية، ثم وكيلة لنفس المدرسة، وهي تعتبر إخلاصها في عملها سر نجاحها.

رحلة كفاح لتربية ابنائها بعد رحيل والدهم

تقولأم الفيوم المثالية: إن سعادتها بالغة بلقب الأم المثالية علي مستوي المحافظة، وتعبير عن نجاح رحلة كفاح وتقدير لمسيرتها الطويلة في تربية أبنائها، فقد توفي عنها زوجها، وترك لها ثلاثة أبناء أكبرهم 5 سنوات والأصغر 6 أشهر،  وتحملت مسئولية تربيتهم منفردة، ورغم التحديات التي واجهتها، لم تستسلم وظلت تسعى بكل قوتها لتوفير حياة كريمة لأبنائها، وكان عليها أن توفق بين تربية صغارها وعملها كمعلمة في المرحلة الابتدائية لصغار أيضا هم في سن أبنائها، ما أضاف عليها عبئا فوق أعباء رعاية أولادها، وفوزها اليوم حسب كلامها هو اعتراف بنجاحها في تربية أبنائها تربية صحيحة، واجتهادها في عملها الذي تدرجت فيه من معلم إلي معلم أول وهكذا حتي أصبحت الآن وكيلا  للمدرسة الابتدائية التي تعمل بها.

تخرج بنائها الثلاث من الجامعة

وأوضحت أم الفيوم المثالية،  أن تربية أبنائها وتعليمهم كان له الأولوية في حياتها، حيث بذلت جهدًا كبيرًا حتى يتمكنوا من تحقيق أملها، ومع ذلك كانت تعمل علي أن تعطي أبناء القرية من طلابها حقهم كاملا طوال اليوم الدراسي، وتمكنت من أداء مهمتها بتوفيق من الله حتي تخرج ابنائها الثلاثة تخرجوا من الجامعة، البنت الأولي طبيبة والثانية محاسبة والابن الثالث مهندس.

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وتنصح أم الفيوم المثالية كل سيدات مصر بأنهن قادرات علي فعل المستحيل حسن تربية أولادهن يساهم في تنمية وتطوير البلاد وهو الدور الأعظم للأم.

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