الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أحلام صابر، ضحت من أجل أولادها فاستحقت لقب الأم المثالية بسوهاج (صور)

الام المثالية بسوهاح
الام المثالية بسوهاح

 فازت المهندسة أحلام صابر عبدالحليم بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة سوهاج، وهى أرملة منذ 20 عاما وتبلغ من العمر 59 عاما حاصلة على بكالوريوس التعاون والإرشاد الزراعي، وتزوجت الأم المثالية عام 1991 وكانت تبلغ من العمر 25 عاما واستمرت الحياة الزوجية 7 سنوات حتى توفى الزوج في حادث أليم عام 1998 تاركا الأم واثنين من الأبناء، الأولى عمرها 8 سنوات والثاني 6 سنوات والأم حامل في الشهر الخامس في البنت الثالثة.
 

 

بداية الكفاح

 لم تتسلم أحلام للحزن أو العجز بل قررت أن تكون الأب والأم لأطفالها عادت الأم إلى منزل والدها ومعها أبنائها بسبب الخلافات الأسرية مع أهل زوجها واجتهدت الأم  حتى تعيين فى الإدارة الزراعية بطهطا وحصلت على  بعض القروض واشترت منزل لأبنائها وتحملت المسئولية كاملة دون مساعدة من أحد فكانت الأم والأب لأبنائها،  وحاولت أن تعوضهم عن فقدان الأب وخاصة الأبنة الصغرى التى لم تر والدها، وضعت الأم هدفها الأول وهو استكمال تعليم أبنائها وتلبية احتياجاتهم على حساب صحتها وراحتها لكي يحصلوا على شهادات جامعية.

 

تحديات وصمود

واجهت الأم تحديات كثيرة مها الفقر بعد وفاة زوجها وبعض الخلافات مع أسرة زوجها كانت تردد دائما  اولادها سأجعل منكم أشخاصا ناجحين، مهما كلفني الأمر من اجل  تحقيق مستقبل باهر.

ثمرة الجهد

حصلت  الأبنة الكبرى على ليسانس آداب ثم دبلوم تربوية وتزوجت، الابن الأوسط حصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطري ويعمل بإحدى الشركات الخاصة، الأبنة الصغرى التحقت بكلية التجارة وهي حاليًا طالبة بالفرقة الرابعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الام المثالية علي مستوي الجمهورية بمحافظة سوهاج مسابقة الأم المثالية محافظة سوهاج على مستوى الجمهورية وزير التضامن الاجتماعي نتيجة مسابقة الأم المثالية التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

النعماني يشيد بطلاب جامعة سوهاج: قادرون على التميز بمسيرتهم التعليمية

رئيس جامعة سوهاج يشارك الطلاب في سهرة رمضانية

بروتوكول تعاون بين محافظة سوهاج وشركة مياه الشرب لاستغلال الأصول بنظام حق الانتفاع

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يستبدل قرار شيخ الأزهر بشأن تعيين المعلمين

توقيع زيزو للأهلي، اللاعب يبلغ الزمالك بحقيقة الأمر

زغلول صيام يكتب: يعني إيه كأس عاصمة مصر؟! وهل يحترم مجلس أبوريدة لائحة النظام الأساسي؟!

أثار الجدل حيًّا وميتًا، هل تراجع الحويني عن فتاويه أم أعاد تفسيرها؟

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن رحمة رسول الله بالناس جميعا (فيديو)

الأم المثالية بالغربية لـ"فيتو": زوجي مات بالفشل الكلوي ومطلبتش مساعدة من حد وولادي طلعتهم دكاترة

الأهلي يوجه صدمة جديدة إلى كولر بسبب ميركاتو الصيف

رئيس الوزراء يستعرض خطة إقامة مشروع لتوطين صناعة زجاج الألواح الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منوعات

المزيد

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

عدو محمد صلاح يفاجئ عمر مرموش بإشادة غير متوقعة

مخرج فيلم Avengers Doomsday يتحدث عن اختيار روبرت داوني جونيور للبطولة

المزيد

خدمات

المزيد

40 جنيها أعلى سعر لكيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 18-3-2025 بالأسواق

السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل تهكير البيانات حرام حتى لو بعمله علشان حاجة صح.. رد غير متوقع من علي جمعة (فيديو)

علي جمعة: المراهنات على مباريات الأهلي والزمالك حرام لهذا السبب (فيديو)

شاب يسأل: هل التبرع بمكسب القمار حلال أم حرام؟ علي جمعة يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية