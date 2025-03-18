أحلام صابر، ضحت من أجل أولادها فاستحقت لقب الأم المثالية بسوهاج (صور)

فازت المهندسة أحلام صابر عبدالحليم بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة سوهاج، وهى أرملة منذ 20 عاما وتبلغ من العمر 59 عاما حاصلة على بكالوريوس التعاون والإرشاد الزراعي، وتزوجت الأم المثالية عام 1991 وكانت تبلغ من العمر 25 عاما واستمرت الحياة الزوجية 7 سنوات حتى توفى الزوج في حادث أليم عام 1998 تاركا الأم واثنين من الأبناء، الأولى عمرها 8 سنوات والثاني 6 سنوات والأم حامل في الشهر الخامس في البنت الثالثة.



بداية الكفاح

لم تتسلم أحلام للحزن أو العجز بل قررت أن تكون الأب والأم لأطفالها عادت الأم إلى منزل والدها ومعها أبنائها بسبب الخلافات الأسرية مع أهل زوجها واجتهدت الأم حتى تعيين فى الإدارة الزراعية بطهطا وحصلت على بعض القروض واشترت منزل لأبنائها وتحملت المسئولية كاملة دون مساعدة من أحد فكانت الأم والأب لأبنائها، وحاولت أن تعوضهم عن فقدان الأب وخاصة الأبنة الصغرى التى لم تر والدها، وضعت الأم هدفها الأول وهو استكمال تعليم أبنائها وتلبية احتياجاتهم على حساب صحتها وراحتها لكي يحصلوا على شهادات جامعية.

تحديات وصمود

واجهت الأم تحديات كثيرة مها الفقر بعد وفاة زوجها وبعض الخلافات مع أسرة زوجها كانت تردد دائما اولادها سأجعل منكم أشخاصا ناجحين، مهما كلفني الأمر من اجل تحقيق مستقبل باهر.

ثمرة الجهد

حصلت الأبنة الكبرى على ليسانس آداب ثم دبلوم تربوية وتزوجت، الابن الأوسط حصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطري ويعمل بإحدى الشركات الخاصة، الأبنة الصغرى التحقت بكلية التجارة وهي حاليًا طالبة بالفرقة الرابعة.

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