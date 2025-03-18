الفائزة بلقب الأم المثالية بالقليوبية: مريت بصعاب كثيرة وربنا كرمني في أولادي

‪قالت علية معوض أحمد حسين، الفائزة بلقب المثالية في القليوبية، إنها أرملة منذ 23 عاما، حيث رحل زوجها أمام عينيها أثناء ذهابه لعمله أمام منزلهم، حيث صدمته سيارة، قائلة “مريت بصعاب كثيرة وربنا أكرمني بأولادي.

وقالت الأم: قصتي بدأت بزواجي عام 1982م، وكان زوجي يعمل محاسبا بإحدى البنوك وكنت أعمل بإحدى الجهات الحكومية.

وأضافت رزقت بطفلي بلأول عام 1985 والطفل الثاني عام 1988، وكانت الحياة تسير طبيعية حتى سقطت والدتي من أعلى السلم نتج عن ذلك السقوط إصابتها بشلل رباعي لا تستطيع الحركة، وكنت أنا الابنة الوحيدة لها فكنت أذهب صباحا للعمل، وبعد ذلك أذهب لرعاية والدتي وأعود لأسرتي مساءا.

وأشارت الأم المثالية بـالقليوبية إلى أنه في عام 2003 حدث حادث سيارة لزوجي، وهو عائد من عمله أسفر عن دخوله في غيبوبة لمدة 10 شهور، كنت في ذلك الوقت أرعى أسرتي وأولادي الذي كان أكبرهم بالثانوية العامة.

تابعت: توفى زوجي بنهاية عام 2003 حيث كان الابن الأول بالثانوية العامة، وكانت أمنية والده أن يلتحق بكلية الصيدلة، وبسبب الظروف الصعبة التي مرت علي أنا والأبناء في تلك السنة لم يحصل الابن على المجموع الذي يؤهله للالتحاق بكلية الصيدلة ، وكان هناك حل بديل أن يعيد السنة كاملة ولم أتردد ووافقته الرأي، وبالفعل حصل على المجموع الذي استطاع من خلاله تحقيق حلمه والتحق بكلية الصيدلة.

وحصل الابن الثاني على مجموع كبير في الثانوية العامة والتحق بكلية العلوم، حيث لم تكتمل فرحتي بعد إصابته بحمى روماتيزمية وأثرت على قلبه.

وأوضحت الأم المثالية، أن ظروف المرض منعت ابني من تحقيق حلمه باستكمال الدراسة في كلية العلوم، نظرًا لأن الكلية تحتاج لمجهود، حيث إن الدراسة نظري وعملي ولم لا يقوى على ذلك، فتحدثت معه أن كل شيء نصيب وأهم شيء صحته، وأنه بحاجة لأن يغير مساره لكلية غير عملية، وبالفعل قمت بتحويل أوراقه إلى كلية التجارة وتخرج الابن منها وحصل على بكالوريوس تجارة وعمل محاسبا وتزوج.

وأضافت الأم المثالية بالقليوبية، تزوج الابن الأكبر عام 2012 ورزقت بعد عام بالحفيد الأول وسافر للخارج للعمل، وكنت أتردد على زوجته ولكن شاء القدر أن تمرض زوجته واكتشفت أنها من محاربي مرض السرطان، ولم أتردد في الانتقال للإقامة معها وطفلها الصغير لكي أرعاهم وكنت أذهب مع زوجة ابني إلى جلسات الكيماوي وارعى الابن في دراسته.

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