الإثنين 17 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس غدا الثلاثاء، حار نهارا على أغلب الانحاء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الاثنين 17-3-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدا الإثنين، حار نهارا وبارد ليلا والصعيد يسجل 38 درجة للعظمى


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا ،وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي: 


القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  19

 

السواحل الشمالية الغربية

 

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

 

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

جنوب الصعيد

 

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:20

 

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