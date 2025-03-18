الثلاثاء 18 مارس 2025
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أخبار مصر

انكسار الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد

حالة الطقس
حالة الطقس
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انكسار الموجة الحارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.  

وأوضحت أنه مع تغير مصدر الكتلة الهوائية ودخول الرياح الشمالية الغربية النشطة نسبيا يحدث انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد .
 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بداية الانخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 18- 03- 2025 بوادي النطرون

وحذرت الأرصاد من تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد، حيث تعود الأجواء الشتوية بدءا من غدا الاربعاء.

وتبدأ درجات الحرارة اليوم في الانخفاض الطفيف على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


 حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:20
 

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