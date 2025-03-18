وزير الاستثمار: الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توشار تشابرا، رئيس قطاع الاستحواذ بشركة Sterlite Power، إحدى الشركات الرائدة في مجال نقل الطاقة وتصنيع الكابلات الكهربائية، لبحث فرص التعاون في تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، وذلك فى اطار زيارته الحالية لدولة الهند.

تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة

وأعرب الوزير عن تقديره للعلاقات المتنامية بين مصر والهند في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة Sterlite Power يمثل خطوة مهمة لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في هذا المجال.

وأشاد «الخطيب» بالخبرات الهندية في مجال نقل الطاقة، موضحًا أن التعاون مع شركة Sterlite Power سيعزز من قدرة مصر على تنفيذ مشروعات البنية التحتية للطاقة المتجددة بكفاءة عالية.

ولفت الوزير إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الطاقة النظيفة، مما يجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بمصادر الطاقة المستدامة.

ونوه «الخطيب» إلى أن مقترح شركة Sterlite Power لإنشاء شبكة كهرباء خاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر يعكس ثقة المستثمرين العالميين في السوق المصري.

وأوضح الوزير أن المشروع المقترح، والذي تقدر تكلفته الاستثمارية بحوالي 5-6 مليارات دولار، سيعزز البنية التحتية لنقل الطاقة، ويدعم خطة مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة.

ولفت إلى أن تعزيز التعاون مع الشركات الهندية في قطاع الطاقة المتجددة يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، ويوفر فرص عمل، ويدعم التنمية المستدامة.

ومن جانبه أعرب توشار تشابرا، رئيس قطاع الاستحواذ بشركة Sterlite Power، عن تفاؤله بمستقبل التعاون مع مصر، مؤكدًا أن الشركة مستعدة للاستثمار في مشروعات استراتيجية طويلة الأمد لدعم تحول مصر إلى مركز رئيسي للطاقة المتجددة.

وأوضح تشابرا أن الشركة ترى في مصر سوقًا واعدًا لتوسيع استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة، خاصة مع التوجه الحكومي لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، مشيرا الى أن شركة Sterlite Power تمتلك خبرة عالمية في تطوير شبكات نقل الطاقة، وستسعى إلى تقديم أحدث التقنيات لضمان كفاءة واستدامة المشروع المقترح في مصر.

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