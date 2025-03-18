وزير الاستثمار يلتقي مسئولي شركة ReNew Power لبحث التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع فيكرام كيبور، رئيس تطوير الأعمال ورئيس الأعمال الدولية لشركة ReNew Power الهندية، لبحث آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء، بما يساهم في دعم استراتيجية مصر للتحول نحو الاقتصاد المستدام، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.

وقال الوزير إن زيارته لدولة الهند تعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، وبما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأكد «الخطيب» أن اللقاء ناقش إمكانيات تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، والتي ستجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة في المنطقة، مشيدا بجهود شركة ReNew Power في دعم استثمارات الطاقة المتجددة في مصر حيث إن التعاون بين مصر والهند في هذا المجال يعزز التنمية المستدامة، ويخلق فرص عمل جديدة.

ونوه الوزير إلى أن توقيع الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية وشركة وReNew Power خلال مؤتمر المناخ COP27 يمثل خطوة هامة نحو جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة الخضراء.

وأوضح «الخطيب» أن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 8 مليارات دولار يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود الهندية في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر تسعى للاستفادة من الخبرات الهندية في تطوير مشروعات الطاقة المستدامة.

وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية مستمرة في تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية.

وأشاد الوزير بالدور الذي تلعبه شركة ReNew Power في تطوير تقنيات الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن التعاون مع الشركة يمثل فرصة كبيرة لنقل التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج المحلي.

ونوه «الخطيب» إلى أن العلاقات المصرية الهندية تشهد نموًا متسارعا، مشيرا إلى نجاح انعقاد الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة في نيودلهي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ومن جانبه أوضح السيد فيكرام كيبور رئيس تطوير الأعمال ورئيس الأعمال الدولية لشركة ReNew Power إن الشركة ملتزمة بتنفيذ استثماراتها في مصر وفق أعلى المعايير العالمية، معربًا عن تفاؤله بمستقبل الشراكة بين الجانبين في قطاع الطاقة المتجددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.