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اقتصاد

وزير الاستثمار: نستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع الهند إلى 12 مليار دولار

لقاء المهندس حسن
لقاء المهندس حسن الخطيب، مع بيوش جويال

أعرب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والهند خلال السنوات الخمس القادمة إلى 12 مليار دولار.

 

حجم التبادل التجاري بين مصر والهند

جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب، مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقًا لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر 2024.

 

جذب الاستثمارات الهندية للسوق المصري

وأكد الوزير على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.

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 حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة

وأشار «الخطيب» إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلًا عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.

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