تفاصيل أعمال تطوير طرق مدينة برج العرب الجديدة

تفقد المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ومسئولو الجهاز، ليلًا مشروع تطوير وتوسعة طريق حسن علام " محور كليوباترا " الرابط بين مدينة برج العرب الجديدة والطريق الساحلي بطول ( 8 كم )، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وخلال الجولة، تفقد همام أعمال تركيب الكمرات الخرسانية للكوبري السطحي بالطريق الرابط بين مدينة برج العرب الجديدة والطريق الساحلي، وأكد أهمية سرعة إنجاز الأعمال للبدء في أعمال التخطيط والعلامات الإرشادية طبقًا للبرامج الزمنية والمواعيد المقررة.

وفي سياق متصل، قام المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بجولة تفقدية لمتابعة الحالة العامة بأحياء المدينة تضمنت المرور على الشوارع الداخلية لمراجعة موقف أعمال الصيانة الدورية، وأعمال النظافة ورفع المخلفات.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، خلال المتابعة على تكثيف أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء وزيادة زرع النخل وزرع الزهور بالجزيرة الوسطى للطرق، موجهًا بتواجد فرق صيانة إضافية فورية لتنفيذ مهامها بالحدائق.

وأوضح فضل أن تلك الأعمال تأتى فى إطار استكمال خطة الجهاز نحو تحسين الصورة البصرية وتعزيز مواطن الجمال بالمسطحات الخضراء بهدف إظهار المدينة بالشكل الجمالى والحضاري.

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان موعد فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بحجز شقق سكن كل المصريين 5، وسيتم فتح باب التظلمات لمدة شهر كامل، وذلك خلال الفترة من ٢٣ مارس الجاري إلى ٢٤ أبريل القادم، وذلك كفرصة أخيرة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة وتصحيح موقفهم، بما يضمن استمرارهم في الإعلان.

وأكدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أنه - كما سبق وتم الإعلان - سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني خلال فترة الإعلان، حيث سيتاح لهم خلال نفس الفترة المعلن عنها التسجيل على الموقع الإلكتروني ورفع المستندات اللازمة، على أن يتم فرزها أيضًا واتاحة التظلم لغير المنطبق منهم خلال نفس الفترة.

وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم إخطار المواطنين غير المنطبق عليهم شروط الإعلان بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، على أن يتم لاحقًا - وفي ضوء الوحدات المتاحة بكل مدينة - ترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط وفقًا للمعايير المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء والمذكورة بكراسة الشروط، ويتم إخطار المواطنين ممن هم خارج الأولوية بسحب المبالغ المسدة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانهم.

وأكدت على انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وسيتم إرسال رسائل نصية SMS، عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن البيانات التي قام بتسجيلها على الموقع الإلكتروني، وتتضمن موقف الطلب المقدم سواء بالانطباق أو عدم الانطباق، والخطوات التالية الواجب اتباعها، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠٢٥.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم الانتهاء من فرز جميع ملفات المتقدمين بإعلان سكن لكل المصريين 5 في فترة زمنية قياسية، وذلك بالنظر لحجم المتقدمين للإعلان، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.

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