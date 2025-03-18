تنفيذ 90 ألف شقة بتكلفة 60 مليار جنيه بأكتوبر الجديدة

أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن العمل جارٍ على تنفيذ 90 ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار، موزعة على ثلاثة قطاعات (أ-ب-ج) على مساحة 2800 فدان، بالإضافة إلى 14 ألف وحدة جديدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر، بإجمالي تكلفة 60 مليار جنيه للمشروعات السكنية، فيما بلغت تكلفة مشروعات البنية التحتية 17 مليار جنيه.

أضاف، كما تم البدء في تنفيذ 494 وحدة سكنية ضمن مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 488 مليون جنيه، استجابةً للطلب المتزايد على الإسكان بمدينة أكتوبر الجديدة.

وفي هذا السياق، تفقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز المدينة، مواقع العمل برفقة الإدارات التنفيذية وجهات الإشراف، لمتابعة أعمال الحفر وصب الأساسات لمشروع "ديارنا"، وأعمال الهيكل الخرساني لعمارات الإسكان الأخضر، إلى جانب تشطيب واجهات المرحلة السادسة من مشروع "سكن كل المصريين" محور منخفضي الدخل. كما تم التأكد من تقدم أعمال شبكات المياه والصرف والطرق وفق الخطة الزمنية المحددة لضمان تسليم الوحدات في المواعيد المقررة.



وشدد المهندس محمد عبدالمقصود على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الإدارات التنفيذية والشركات المنفذة، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع التأكيد على المتابعة الدورية الدقيقة لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما يعكس رؤية الدولة في توفير سكن حديث ومتكامل الخدمات للمواطنين.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتتواصل أعمال البناء بمعدلات مكثفة في مشروعات الإسكان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، مع التركيز على الالتزام بالمعايير الهندسية والجداول الزمنية المحددة، وذلك في إطار تحقيق رؤية الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين.

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة 15 مايو أرض طبي بمساحة 1120 مترا بسعر 7215 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 8455 مترا بسعر 17395 جنيها، وارض تجاري إداري سكني بمساحة 2278 مترا بسعر 9125 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 3289 مترا بسعر 5670 جنيها، وأرض حق انتفاع ترفيهي بمساحة 520 مترا.

كما تطرح بمدينة أكتوبر الجديدة ارض مخازن بمساحة 21442 مترًا بسعر 3780 جنيهًا.

وبحدائق أكتوبر أرض تجاري اداري بمساحة 4063 مترًا بسعر 15280 جنيهًا، وأرض طبي بمساحة 4406 أمتار بسعر 13550 جنيهًا وأرض نادي بمساحة 9807 أمتار بسعر 4910 جنيهات للمتر وأرض عمراني بمساحة 56759 مترًا بسعر 4780 جنيهًا للمتر وأرض نادي اجتماعي بمساحة 754 مترًا بسعر 5245 جنيهًا للمتر.

كما تطرح بمدينة برج العرب الجديدة أرض اجتماعي بمساحة 6018 مترًا بسعر 9590 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 1500 متر بسعر 16250 جنيهًا.

وبمدينة النوبارية الجديدة أرض حق انتفاع بمساحة 1375 مترًا وبمدينة العاشر من رمضان أرض تجاري بمساحة 12668 مترًا بسعر 20030 جنيهًا.

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