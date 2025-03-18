شباب كفر الشيخ تنهي إجراء المقابلات الشخصية لـ 38 مشاركًا ببرنامج سفراء مشواري

أنهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام إلى برنامج "سفراء مشواري"، الذي يستهدف تدريب الفئة العمرية من 10 إلى 14 عامًا، بمشاركة 38 متقدمًا، يقدم البرنامج من قبل الإدارة المركزية لتمكين الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات منال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

“سفراء مشواري” يهدف لتنمية المهارات الشخصية للنشء

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن برنامج "سفراء مشواري" يُعَد منصة متكاملة لتطوير مهارات الشباب، يهدف إلى تنمية المهارات الشخصية، مهارات التعامل مع الآخرين، التعلم، الإبداع والابتكار، وحب المشاركة، وأوضح أن البرنامج لا يقتصر على تقديم دورات تدريبية، بل يسهم في إعداد المشاركين ليصبحوا مدربين قادرين على نقل المعرفة لغيرهم، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتعزيز دورهم المجتمعي.

39 مشاركا في البرنامج

تابع حسن الدسوقي، منسق البرنامج، أن لجنة المقابلات ضمت شريف السواق، مساعد المنسق، إلى جانب المدربين ماهر علي أحمد ومحمود سعد عبد الخالق، حيث خضع للمقابلات 39 شابًا وشابة، تم تقييمهم وفق معايير محددة لاختيار الأكثر تأهيلًا للبرنامج، موضحا انه من المقرر أن ينعقد المعسكر التدريبي لبرنامج "سفراء مشواري" في مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس الجاري، وذلك لتدريب المشاركين وإعدادهم ليكونوا ضمن فريق "سفراء مشواري" بالمحافظة، الذي يضم 50 سفيرًا، بإشراف عام جيهان رشوان، مدير عام الإدارة العامة للريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، واشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وعمرو العتراوي، منسق البرنامج بالوزارة.

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