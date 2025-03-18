محافظ كفرالشيخ يكرم أوائل الحاصلين على برامج تدريب مركز التنمية المحلية بسقارة

كرّم اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أوائل الحاصلين على برامج التدريب المتخصصة التي نظمها مركز التنمية المحلية بسقارة خلال النصف الأول من العام التدريبي 2024-2025، بالتعاون مع مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار جهود بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية.

شمل التكريم الدكتورة أماني عديل الفقي، أخصائي تخطيط برامج بمركز استدامة، ‏وأحمد محمد عبداللطيف الدميري، مدير الشؤون القانونية ببيلا،‏ومحمد فرج عبدالعزيز جاب الله، رئيس الوحدة المحلية لقرية الحرية بمركز قلين، وجمال محمد إبراهيم يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، ومحمد شاكر شحاتة عثمان، مدير إدارة الاستثمار بالديوان العام، وعلي محمود عبد السلام أبو حمر، باحث بمكتب نائب المحافظ، وعبد الوهاب مصطفى أحمد الفقي، مدير الإدارة الهندسية بالرياض، وأحمد محمد عبد العليم عبدالخالق، مدير مكتب نائب محافظ كفرالشيخ، ومحمد جمعة محمد أبو جمعة، مدير إدارة المراجعة والحوكمة بقلين، ومحمد زكريا محي الدين أبو الدرج، نائب رئيس مركز الرياض، وبسيوني محي بسيوني شهاب، مدير إدارة البيئة بمدينة سيدي غازي، ومروة عثمان اسماعيل، رئيس قسم التحليلات والتقارير مركز الجيومكانية، سامح عيد النصر عبد الحميد علي، مدير مكتب رئيس مدينة بيلا، ورهف محمد عوض سكران، مدير المركز التكنولوجي ببيلا، وأحمد محمد أحمد المصري، نائب رئيس مركز دسوق، وآلاء عبد الحميد خفاجي عامر، مدير وحدة حماية الطفل بالديوان العام، وسماح عبد الباقي محمود محمد، سكرتير الوحدة المحلية لمركز قلين، وهبة محمد علي عاشور، مدير المركز التكنولوجي بفوه، ومنصور عبدالستار محمد عبيد، وكيل إدارة الاستثمار بالديوان العام، ومروة جمال فؤاد صالح الإمام، مدير إدارة البيئة بمركز دسوق، وهاني مصطفى عبدالرحمن، مدير الموارد البشرية السابق، ومحمد أحمد عبدالحميد الهواري، رئيس قسم عمليات التدريب بالديوان العام، وهالة محمد عبد اللطيف شعيشع، مسؤول عمليات التدريب بالديوان العام.

تفاصيل البرامج التدريبية

تضمنت البرامج التدريبية التشريعات والقضايا وفتاوي مجلس الدولة، إعداد قادة المستقبل 2025، التطوير المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكييف ما المتغيرات المناخية، الخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية، التأهيل للتقدم لمسابقة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجي، التفتيش على أعمال البناء، إعداد قادة المستقبل، فرق المتابعة والتفتيش ووضع مؤشرات وصياغة وعرض التقارير، تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية، استشراف المستقبل لمواجهة المتغيرات المناخيه البيئية والتكييف معها، إعداد مدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقم، تأهيل مديري مكتب قيادات المحافظات "مكين"، المراكز التكنولوجيا وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والإدارات المختلفة، تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية، تأهيل قيادات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة، تسويق الذات "مؤسسيًا، فرديًا"، إعداد قادة المستقبل مستوى متقدم، الخريطة الاستثمارية لمصر، تحسين المنظومة البيئية واستغلال الموارد الطبيعية طبقًا لمواصفات الجودة البيئية.

أشاد محافظ كفرالشيخ، بالجهود الكبيرة التي يبذلها مركز التنمية المحلية في تدريب وتأهيل الكوادر الشابة، مؤكدًا أن هذه البرامج تسهم بشكل فعال في تعزيز مهارات العاملين بالإدارة المحلية وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما وجه الشكر للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية على توفير فرص التدريب المستمر للعاملين في مختلف التخصصات.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن الاستثمار في العنصر البشري يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة، مشددًا على أهمية مواصلة تنمية المهارات الإدارية والفنية لكوادر الإدارة المحلية لمواكبة التطورات وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وعبر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أن البرامج التدريبية التي حصلوا عليها ساعدتهم في اكتساب مهارات جديدة ستسهم في تطوير مسيرتهم المهنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما وجهوا الشكر للواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، على جهوده في دعم وتطوير الكوادر المحلية وتنمية مهارات العاملين، ضمن خطة المحافظة الشاملة نحو التطوير والريادة في المجالات كافة.

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