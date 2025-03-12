حملات توعية لمكافحة الإدمان بمراكز شباب كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، أنه قد تم تدشين فعاليات حملات التوعية بمخاطر الإدمان التي نظمتها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت شعار "رمضان بيقولك.. إنت أقوى من المخدرات".

جاءت هذه الحملة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وتأثيرها المدمر على الأفراد والمجتمع.

وكيل الوزارة يكشف التفاصيل

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللقاءات التوعوية استهدفت 120 شابًا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب في كفر الشيخ، والتنمية الشبابية بدسوق، وسيدي غازي، إذ تم تنظيم ورش عمل ولقاءات مباشرة للتعريف بمخاطر الإدمان، وتأثيره السلبي على الصحة الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى عرض تجارب حقيقية لمتعافين، وذلك بهدف تحفيز الشباب على تجنب السلوكيات الخطرة.

وأضاف، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي على تنفيذ حملات مماثلة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تمثل هذه الحملات أحد الأدوات الرئيسية لمكافحة الظاهرة من خلال نشر التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، بالإضافة إلى تقديم برامج دعم وإرشاد لمن يرغبون في التعافي.

وأشار "محروس" إلى أن فعاليات الحملة تمت تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وبمتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وبمشاركة فعالة من فريق العمل، الذي ضم أميرة عادل، دعاء رمضان، وعبد الناصر طه.

وأكد أن هذه المبادرات لن تتوقف عند هذا الحد، بل سيتم تنظيم لقاءات توعوية إضافية خلال شهر رمضان، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب داخل مراكز الشباب والملاعب الرياضية، مشددا على أن التصدي للإدمان مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأسرة.

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