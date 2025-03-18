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محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات برنامج إعداد القيادات الدعوية لمكافحة المخدرات

محافظ كفرالشيخ يتابع
محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات برنامج إعداد القيادات الدعوية

قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه يتابع فعاليات الأسبوع الثاني من البرنامج التدريبي المتخصص "إعداد القيادات الدعوية لمكافحة المخدرات"، الذي ينفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ، بمشاركة 150 متدربًا من ممثلي المؤسسات الدينية، تشمل الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنيسة المصرية، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير.

 

تعزيز الوقاية من الإدمان

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن البرنامج يعكس رؤية الدولة في تعزيز الوقاية من الإدمان عبر تمكين القيادات الدينية بالمهارات اللازمة لنشر الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تضمنت ورش عمل مكثفة حول طرق الاكتشاف المبكر للتعاطي، وآليات التدخل الفعّال، والتصدي للمفاهيم المغلوطة حول الإدمان، بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ قادر على حماية شبابه من هذه الآفة الخطيرة.

وأضاف أن المحافظة حريصة على التعاون المستمر مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتعزيز جهود التوعية، مؤكدًا أن المتدربين سيقومون بنقل الخبرات المكتسبة إلى المواطنين من خلال المساجد والكنائس والمراكز الثقافية، في إطار استراتيجية الدولة للتصدي لظاهرة الإدمان وتحقيق نتائج مستدامة.

 

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يتولى التدريب الدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفرالشيخ، حيث ناقش محاور متعددة، مثل: التعريف بالمفاهيم الرئيسية في مجال المخدرات، وتقسيم المخدرات وتصنيفاتها، وتأثيرها على الصحة النفسية، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإدمان والتعاطي، وكيفية الاكتشاف المبكر لمرضى الإدمان وطرق التدخل.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يقدم خدمات الدعم، والمشورة، والعلاج بسرية تامة ومجانًا عبر الخط الساخن 16023.

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الإدمان المخدرات التعاطى كفر الشيخ الدولة

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