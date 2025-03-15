منتخب الجوالة بجامعة كفر الشيخ يشارك في اليوم الترويحي بمؤسسة لليتيمات

فى أجواء رمضانية مبهجة ووسط حضور واسع سادت فيه روح المودة والحب والإخاء، نظم منتخب الجوالة بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة اليوم الكشفي الترويحي والإفطار الجماعي بمؤسسة دار الحنان لليتيمات.

وقد جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور صبحي سراج، مستشار لجنة الجوالة بالجامعة، ومتابعة إيهاب جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وتنفيذ إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، علي أن الاهتمام برعاية الأيتام واجب دينى واجتماعى، وأن الجامعة معنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها حماية حقوق الطفل وان يحيا حياة أفضل، فسعادتهم ورسم الابتسامة على وجه الطفل من أولوياتنا.

رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف التفاصيل

وأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن مشاركة الطلاب فى حفل الإفطار جاء بالتزامن مع الاحتفال بيوم اليتيم سعيًا لرسم البهجة على وجه أطفال الدار، ويعد يوم اليتيم من الأيام التي تعكس الحب والتآلف والرحمة في قلوبنا جميعًا؛ فلنكن لهم يد العون، ووجة الشكر للدكتورة لمياء لطفي رئيس مجلس ادارة الدار، والعاملين بها علي المجهود الرائع المبذول تجاة أبنائهم.

ومن جانبه، فقد أشاد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمشاركة طلبة الجامعة مثل هذه المناسبات، موضحا حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية المتنوعة لدورها المهم في تكوين شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم لاكتساب خبرات وثقافات متنوعة مشيرا إلى أهمية دور النشاط الكشفي والجوالة لتعزيز روح الولاء والانتماء الوطني.

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