الثلاثاء 18 مارس 2025
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أخبار مصر

"اسم على مسمى"، قصة كفاح إلهام نور الأم المثالية الأولى على الجمهورية

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
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 فازت إلهام إبراهيم نور من محافظة البحر الأحمر بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة الأم المثالية لعام 2025. 

أعلنت الدكتورة مايا مرسي  وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.

فوز السيدة إلهام ابراهيم نور بلقب الأم المثالية  لعام 2025 جاء بعد قصة كفاح ملهمة، تلقي فيتو الضوء عليها في السطور التالية.

تزوجت إلهام ابراهيم نور عام 1983 وكانت تدرس بالصف الثاني الثانوي التجاري وكانت تبلغ من العمر 19 عاما.


حملت  بابنتها الاولى في نفس السنة 1983 ومع ذلك أصرت على استكمال دراستها وقدمت على تعليم المنازل حتى حصلت على الدبلوم، وبعد حصولها على شهادة الدبلوم رزقت بالابن الثاني عام 1985.


التحقت إلهام نور باحدى الهيئات الحكومية بشهادة الدبلوم  لمعاونة الزوج على أعباء المعيشة، بجانب تربية الابناء، بالتزامن مع ذلك قدمت فى الجامعة المفتوحة في محافظة أخرى. 

 

تعرضها لحادث 


في عام 1997 تعرضت الأسرة لحادث أليم أسفر عنه تعرض الزوج لكسر في العمود الفقري أدى الى شلل كلى، والابن الثاني حدث له كسر بالفقرات القطنية في العمود الفقري، أما الابنة الثالثة فتعرضت لجرح طولي بالرأس ونزيف داخلي نتيجة انفجار بالطحال ودخلت في غيبوبة لفترة طويلة، بالإضافة لإصابات طالت الأم والابن الرابع والابنة الاولى، وأصبحت الأم مسئولة عن مراعاة الابناء والاهتمام بهم في هذه الظروف الصحية الصعبة.
 

توفى الزوج عام 1998 تاركا لها أربعة أبناء أكبرهم يبلغ من العمر خمسة عشر عاما وأصغرهم ثمانية أعوام  تاركا ورائه ديونا للمستشفى بالإضافة إلى مصاريف العلاج الطبيعي للابن، فتمكنت بعون الله ومساعدة الأهل من سداد الديون ورعاية الأبناء.


تتذكر الأم أيام مرت على الأسرة لم يجدوا فيها قوت يومهم حتى فكر الابن الأكبر في ترك المدرسة والعمل لكنها أصرت على استكمال دراسته.

حصلت الابنة الكبرى على ليسانس حقوق وتزوجت 
حصل الابن الثاني  على بكالوريوس هندسة 
حصلت الابنة الثالثة على ليسانس حقوق وتستعد للزواج
التحق الابن الرابع بكلية الحاسب الآلي وحصل على بكالوريوس نظم ومعلومات.

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أسماء الأمهات الفائزات التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة البحر الاحمر وزيرة التضامن الاجتماعي

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