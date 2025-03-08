السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
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يوم الشهيد في مصر.. رمز التضحية والفداء

يوم الشهيد هو يوم من أيام العزة والفخر في تاريخ مصر، نحتفل فيه كل عام في التاسع من شهر مارس، تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الذي استشهد في عام 1969 أثناء حرب الاستنزاف.

لماذا يوم الشهيد؟

يوم الشهيد ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو يومٌ للاحتفاء بأبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، وتأكيد على أن تضحياتهم لن تذهب سدى. إنه يومٌ لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وتذكير الأجيال الشابة بأهمية الدفاع عن أرضنا وعزتنا.

من هو الشهيد عبد المنعم رياض؟

الفريق أول عبد المنعم رياض، الملقب بـ الجنرال الذهبي، هو رمزٌ للقيادة الشجاعة والتضحية. كان قائدًا فذًا يتمتع بشخصيةٍ قوية وإيمانٍ راسخ بوطنه. استشهد وهو على رأس عمله، يقود جنوده في الخطوط الأمامية، مما يعكس مدى تفانيه وإخلاصه لوطنه.

يوم الشهيد: مناسبةٌ للتأمل والعبرة

 يوم الشهيد هو مناسبةٌ للتأمل في تضحيات شهدائنا الأبرار، واستخلاص العبر والدروس من حياتهم. إنه يومٌ لنجدد فيه العهد على الوفاء لذكراهم، والسير على خطاهم في خدمة الوطن والدفاع عنه.

رسالة إلى الأجيال الشابة

أيها الشباب، يوم الشهيد هو يومكم أيضًا. تذكروا دائمًا أن الوطن بحاجة إلى تضحياتكم وجهودكم. استلهموا من شهدائنا قيم الشجاعة والفداء، واعملوا بجدٍ وإخلاص من أجل رفعة وطننا، تحت قيادة رجل اخلص لمصر وضحى من أجلها الرئيس السيسي..

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يوم الشهيد هو يومٌ للوطن، ويومٌ للوفاء، ويومٌ للتضحية. فلتحي ذكراهم، ولتبقى مصر شامخةً بفضل الله وتضحيات كل مصري شريف وتضحيات القوات المسلحة الباسلة.

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