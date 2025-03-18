الملك فاروق، طقوس آخر ملوك مصر في رمضان.. القصور الملكية تذيع القرآن الكريم بمكبرات الصوت.. منع بيع الخمور والمشروبات الكحولية.. وإقامة موائد إفطار للفقراء والعوام

الملك فاروق، هو آخر ملوك مصر ولد عام 1920 بقصر عابدين، سليل محمد على، وابن الملك فؤاد والملكة نازلى، أطلق عليه والده لقب أمير الصعيد، حكم مصر منذ عام 1937 أكثر من 15 عاما حتى قيام ثورة يوليو 1952 حيث أجبر على التنازل عن العرش لابنه بعد خلعه واعلان الجمهورية.

فى مثل هذا اليوم 18 مارس 1965 رحل الملك فاروق بعدما مات قيل انه مسمومًا في أحد مطاعم روما “مطعم ايل دوفرانس” أثناء تناوله طعام العشاء مع الغانيات والراقصات، وتم حفظ جثمانه في دار حفظ الموتى في العاصمة الإيطالية إلى أن نقل بعد ثلاث أيام إلى كنيسة صغيرة وأقيمت شعائر إسلامية بسيطة طبقًا للشريعة الإسلامية؛ حيث كانت روما تخلو من أي مساجد، وقد أدت الجالية المصرية وأعضاء السفارة المصرية في روما صلاة الجنازة على جثمان الملك الراحل في إحدى كنائس، وكان ابنه الأمير أحمد فؤاد في مقدمة المشيعين.

دفن فاروق بمسجد الرفاعى بالقاهرة

وبناء على وصية الملك فاروق الذي طلب دفنه في مدافن أسرة محمد على ورفض الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ذلك وتوسط الملك فيصل من السعودية ونقل جثمانه إلى مصر في منتصف الليل في 20 مارس 1965 وشيعت جنازته وفقًا للشريعة الإسلامية، ودفن في جامع إبراهيم باشا بتكتم شديد، إلا أن الرئيس محمد أنور السادات قد سمح بدفنه في مسجد الرفاعي في وقت لاحق، حيث تم نقل رفاته ليلًا تحت الحراسة الأمنية إلى المقبرة الملكية بمسجد الرفاعي في القاهرة ودفن بجانب أبيه الملك فؤاد وجده الخديوي إسماعيل في حضور عدد محدود جدًّا من عائلته.

الملك السابق فاروق

ولـ الملك فاروق حكايات وحكايات فى شهر رمضان حيث عرف عهده بالاحتفالات الكبرى فى الشهر الكريم فكان من أكثر ملوك أسرة محمد علي التزامًا بالصلاة مع المواطنين بالمسجد خاصة اليوم الأول من رمضان حيث كان يوجه كلمة تهنئة إلى الشعب بقدوم رمضان وكذلك أيام الجمع والأعياد والجمعة الأخيرة من رمضان التي كان يقوم بصلاتها عادة في مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط، وقد اختار الملك فاروق القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل قارئا رسميا للقصر الملكى فى شهر رمضان منذ عام 1945.

كلمة تهنئة من فاروق الى الشعب المسلم

جاء نص أول كلمة وجهها الملك فاروق إلى الشعب فى رمضان عام 1939 ونشرتها جريدة الاهرام يقول فيها: شعبي العظيم.. أبعث إليك وإلى إخواننا المسلمين في العالم الإسلامي بتحيتي، وأهنئكم جميعا بشهر رمضان المبارك الذي كتب علينا صيامه، لما في الصوم من تهذيب النفوس وتطهير القلوب وجمال الصبر وبث الرحمة والخير والتكافل بيننا، الليلة نستقبل شهر رمضان المبارك فرحين بما أتانا الله من نعمة الدين وعزة الوطن، إليك شعبي الكريم أقدم تهنئة صادرة عن قلب يفيض إيمانا بالله وحبا لرسوله ورعاية لك وثقة بك وعطفا عليك، يقول الله جل شأنه وتقدمت ذاته وتعالت صفاته (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم)، وامتثالا لأمره جل شأنه أذكر نفسي وإخواني المسلمين بالاعتصام بالصيام لما فيه تهذيب للنفس ورياضة لها على احتمال المكاره، وعلى الصبر الذي هو أكبر الأخلاق القويمة لحياة الأمم، ومن هنا أسأل الله جلت قدرته أن يمدنا بعونه وناصيته، وأن يجعل مجهوداتنا القومية مقرونة بالتوفيق، وأن يعلي دينه ويعلي قدر الوطن.. نعم الهادى ونعم المعين.

منع بيع الخمور فى رمضان

وكان الملك فاروق يأمر بمنع بيع المشروبات الكحولية والخمور ومنع تناول الطعام فى المحلات العامة فى نهار رمضان منذ ليلة استطلاع هلال رمضان، وشمل الأمر أيضا استخدام المحلات لأجهزة الراديو فى إذاعة القرآن الكريم كما كانت القصور الملكية تستخدم مكبرات الصوت لإذاعة القرآن طوال أيام رمضان إلى جانب إقامة سرادقات فى الميادين الكبيرة ومنها عند قصر عابدين لإذاعة القرآن والتواشيح الدينية.

مطاعم الشعب للفقراء فى رمضان

كما عرفت مصر فى عهد الملك فاروق ظاهرة الموائد الرمضانية التى انتشرت فى عهد الملك فاروق وكانت تقام لإطعام الفقراء والمساكين والموظفين وعابرى السبيل وهى تتسع لمئات الأشخاص بداية من رجال الدولة حتى عامة الناس والفقراء، كما أشرف فى عهده على ماعرف بمطاعم الشعب وهى مطاعم تقدم بأمر ملكيا وجبات مخفضة السعر ــ قرش صاغ واحد ــ إلى أفراد الشعب الفقراء.

الملك فاروق أثناء الصلاة فى رمضان

وكما نشرت “المصور” عام 1944 فإن احتفالات الجمعة الأخيرة من رمضان هي احتفالية كبيرة تشارك فيها طوائف الشعب مع الملك فاروق وأفراد الأسرة العلوية رجالًا ونساءً وكبار رجال الدولة والأمراء، وينتقل الملك فى سيارة ملكية إلى المسجد ويتقدم سيارته راكبو الموتوسيكلات من ضباط الحرس الملكى ويصطف جنود البوليس على جانبى طريق مرور موكب الملك أو الخديو.

وكما نشرت مجلة المصور عام1941 وصفا تفصيليا لوقائع مائدة رمضانية فى قصر عابدين شملت 400 موظف فى الدولة ومعهم الأمراء محمد على ويوسف كمال وعلى ماهر باشا والشيخ مصطفى المراغى والنقراشى ومحمد علوبة باشا، وتوسط الملك المائدة التى يحضرها الكتاب منهم محمد التابعى ونقيب الصحفيين وقتئذ حافظ محمود.

الملك فاروق يتوسط أحد الموائد الملكية



وهناك صورا عديدة للملك يتوسط مأدبة الإفطار وهو يحتسى شراب قمر الدين وشراب الورد فى بداية الافطار بقصر رأس التين وحضرها المناضل المغربى عبد الكريم الخطابى، أيضا كان الملك فاروق كثيرا مايقيم الموائد الرمضانية بقصر رأس التين بالإسكندرية هربا من الحر الشديد بالقاهرة حيث كانت تنتقل الحكومة بأكملها إلى الإسكندرية خلال أشهر الصيف، وظلت الموائد الملكية مستمرة حتى قيام الثورة وسقوط الملكية.

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