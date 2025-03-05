خط الصعيد تاريخ حافل من الإجرام.. ذئاب الجبل!.. الملك فاروق يلوم مدير مديرية أسيوط بعد عجزه عن ملاحقة أخطر مجرم فى وجه قبلى.. وسر حامد الأعمى

أعادت تصفية محمد محسوب إبراهيم أحمد وآخرين بمدينة سليم التابعة لمحافظة أسيوط قبل أيام قليلة ظاهرة خط الصعيد إلى الواجهة. “محسوب” ذو الخمسة والخمسين عامًا ليس أول من يكتسب هذا اللقب ذا الدلالة الإجرامية، وربما لن يكون الأخير. هناك سجل حافل بأسماء عديدة وجرائم لا تعد ولا تحصى، يتقاطع جميعها فى الترويع والقتل وجلب المخدرات والسرقة بالإكراه وإتلاف الممتلكات وحيازة الأسلحة الثقيلة. القائمة تضم مع “محسوب” آخرين مثل: محمد منصور وحبيشة والحمبولى وعزت حنفي، لكل منهم قصته وحكايته، ولكن توحدوا فى النهاية الدامية.

بعيدًا عن حالة الجدل والتساؤلات المتشابكة التى طرحتها حالة “محسوب”، فإن ظاهرة خط الصعيد بشكل عام تتطلب تحليلًا شاملًا للبحث فى أسبابها وملابساتها وكواليسها وتداعياتها.

فى هذا الملف الاستثنائى والمختلف نسعى –بعيدًا عن أية إجابات سابقة التجهيز أو أطروحات معلبة- إلى البحث فى هذه الظاهرة الغريبة والعجيبة بكل تعقيداتها؛ لا سيما أن الرواية الرسمية لا تظل تواجه تشكيكًا فى كل مرة، وهو ما بدا واضحًا جدًا مع “محسوب” وأعوانه.

يزعم البعض مثلًا أن خط الصعيد صناعة أمنية بامتياز، وهذه ادعاءات قد لا تتجاوز حناجر أصحابها، ولا يرددها سوى مغرضين؛وفصائل شاردة لأسباب عديدة سوف نسردها لاحقًا، ولكن هذا لا يمنعنا من أن نحاول فك هذا اللغز وإزالة الغموض حوله. كما إن من الأسئلة التى نبحث عنها فى هذا الملف: أين تكون الأجهزة الأمنية عندما يؤسس خط الصعيد إمبراطوريته المسلحة عبر سنوات ليست قليلة، ومنها ننطلق بحثًا وراء سر ارتباط معظم أصحاب هذا اللقب بأسيوط تحديدًا، ومن أين تتدفق عليهم هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة والمدفعية الثقيلة والذخيرة التى لا تنفد. كما نستعرض أيضًا خلال الصفحات التالية تطور أدوات خط الصعيد على مدار التاريخ من قص الأثر حتى وصلت إلى الذكاء الاصطناعى الذى وظفه “محسوب” واستخدمه فى فيديوهاته التى سبقت عملية تصفيته..نلتفى بعد الفاصل..و”اللى يحبنا ميضربش نار”!!

لم تكن مصر تعرف شيئًا عن مصطلح “خُط الصعيد”، الذى تبلور فى بداية القرن الماضي، خاصة مع ظهور محمد منصور، أول خط للصعيد فى تاريخ مصر، فظهر مصطلح “خُط الصعيد” كرمز يُطلق على كل خارج عن القانون فى صعيد مصر، خاصة الذين تصدر ضدهم أحكام قضائية عديدة ويفرون إلى الجبال، مما يجعل القبض عليهم تحديًا للسلطات، وغالبًا ما تنتهى حياتهم برصاص الشرطة، بينما يحتفظون بصورة مزدوجة فى المجتمع؛ فيُنظر إليهم رسميًا كمجرمين، بينما يعتبرهم البعض أبطالًا شعبيين.

أول من لُقب بـ “خط الصعيد” فى التاريخ المصرى هو محمد منصور، الذى عاش فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، لكنه لم يكن الأكثر شهرة، بل كان مجرد بداية لظاهرة قطّاع الطرق والخارجين عن القانون الذين أرهبوا صعيد مصر، أما أشهر “خط صعيد” فى الذاكرة الشعبية، فهو محمد حسن الخط، الذى عاش فى النصف الأول من القرن العشرين وكان يُعتبر زعيم عصابة خطيرة فى صعيد مصر، خاصة فى محافظتى قنا وسوهاج.

محمد منصور أول خط صعيد

خُط الصعيد محمد منصور هو السفاح الأشهر فى تاريخ مصر، وُلد عام 1907 فى قريه درنكه بمحافظه أسيوط، قامت والدته على تربيته ولم يكمل تعليمه، دخل عالم الإجرام من باب الثأر، فقد كان محمد طفلا عاديا، لكن وقعت معركة بين عائلته وعائلة شيخ الخفر فى درنكة، تحولت إلى ثأر بين العائلتين، سقط فيها عم محمد وكثير من الضحايا، فكانت نقطة التحول فى حياة محمد، عندما قتل رجلا من العائلة الأخرى، ما دفعه وأشقاءه للاختباء فى مغارة بعيدة فى الجبل.

تحول محمد منصور وأشقاؤه تدريجيًا إلى عصابة تسرق لتأكل، وتقتل لتعيش وتفرض سطوتها، ولتمنع أى إنسان من التفكير فى مقاومتها أو الإبلاغ عنها.

وبرغم سطوة محمد وأشقائه، لكن تم قتل أشقائه الكبار (رمضان وعبد الحكيم وتوفيق والرويحي)، فى الوقت الذى ذاع فيه صيت محمد منصور، فانضم إليه آخرون إما هاربين من الثأر أو من الشرطة، أو من الطامعين فى الانتقام، أو الراغبين فى العيش بعيدًا عن القانون، عصابة فى الجبل، تسرق، وتنهب، وتقتل، وتفرض سطوتها.

بدأت عصابة محمد منصور فى ممارسه أعمالها الإجرامية، ففرضوا سطوتهم وسرقوا وقتلوا وتاجروا فى المخدرات والسلاح، ونشر محمد منصور الرعب فى قلوب الناس فى أسيوط وامتد سيطه ليشمل كل محافظات صعيد مصر.

خلال الاحتفال بعيد الملك فاروق الـ 27، أى عام 1947، وبينما كان الملك يصافح المدعوين من كبار الشخصيات، جاء دور عزيز أباظة باشا، مدير مديرية أسيوط، فبادره الملك بعبارة “لوم” فهمها عزيز أباظة، حيث قال له الملك: قولى يا عزيز باشا هو الحظ بنقطة فوق الخاء ولا نقطة فوق الطاء؟!”، وعلم عزيز أباظة أن الملك يقصد أن الحظ يلازم الخط، ويقصد الملك فشل مدير المديرية فى القضاء على الخط.

فى عام 1947 كانت نهاية أسطورة الخط محمد منصور، الذى اتُهم بقتل 600 شخص وسرقة 200 محل والسطو على ثلاث قطارات”.

حامد الأعمى

أما خط الصعيد الثاني، والذى اشتهر أيضًا بذكائه الإجرامى الحاد، فهو حامد إسماعيل عبد الظاهر، المعروف بـ”حامد الأعمى”، كان أحد أبرز الشخصيات التى حملت لقب “خُط الصعيد” فى الأربعينيات من القرن الماضي، ينحدر حامد من قرية الصوامعة بمحافظة سوهاج، بدأ مسيرته الإجرامية بدافع الثأر، حيث تحول من شخص عادى إلى مجرم أسطوري.

فى أكتوبر 1946 كانت نقطة التحول لخط الصعيد حامد الأعمى، تنكر هو وعصابته فى زى رجال بوليس، وقاما بقتل شيخ خفر بلدة السلامون، وقامت قوات الشرطة بحملة تفتيش للبحث عن حامد، واشتبكت الشرطة بهاشم عبد الرحيم ووولده، فقتلتهما واستشهد ضابط مركز أخميم.

وفى 1948 قامت قوة من الداخلية للقبض على خط الصعيد حامد الأعمى وعصابته، واشتبكت القوة مع العصابة فاستشهد الشاويش صدقة محمد، وقتل شقيق حامد اليد اليمنى له، فتوحش فى إجرامه لمقتل شقيقه، وقامت قوة من البوليس بمداهمة نجوع الصوامعة، ووقع اشتباك بين البوليس وخط الصعيد وفكرى أيسخرون، واستشهد 3 من رجال البوليس وهرب حامد وفكرى.

وهرب خط الصعيد عبر الجبال إلى البداري، لكن فى مايو 1948، قام أحد المجرمين بالإرشاد عن حامد وشقيقه، مقابل 500 جنيه، ووافق الحكمدار الذى لا يعرف شكل حامد، لكن خط الصعيد حامد الأعمي، الذى كان يُعرف بذكائه الإجرامى تمكن هو وشقيقه من الهرب، وفى مساء الأول من يونيو 1948، تم إخطار مديرية أخميم بوجود جثتين للخط وشقيقه فى الجبل الشرقي.

يونس القاتل المأجور

فى منتصف خمسينيات القرن الماضى ظهر الخُط محمد يونس فى أسيوط، مجرم جديد يحمل لقب “الخُط”، كان أكثر من حمل لقب الخط جرأة، كان قاتلًا مأجورًا لا يتردد فى تنفيذ جريمته، بشرط أن يقبض أتعابه كاملة.

وغالبًا ما كان الخُط يونس يقتل ضحاياه فى الشوارع والميادين العامة وداخل مدينة أسيوط نفسها، حيث تزعم محمد يونس عصابة من 13 مجرمًا، انتقاهم بعناية من قرى ونجوع أسيوط، كان الخُط يونس يقتدى بأشهر خط فى الصعيد محمد منصور فى كل شيء، وكان ينعته بـ “عمي”، فكان قاتلًا محترفًا.

بلغت شهرة يونس ذروتها عام 1957، عندما وصل عدد البلاغات المقدمة فى عمليات القتل 48 بلاغًا خلال شهر واحد فقط، ولم يجرؤ أحد على الشهادة أمام الشرطة أو النيابة فى أى جريمة قتل، خوفا من انتقامه.

لم يكن أمام مدير الأمن فى أسيوط إلا استصدار قرار من وزير الداخلية باعتقاله، وبعد أشهر من سجنه بدأ الأهالى فى أسيوط باستجماع شجاعتهم وبدأت الاعترافات ضده، وتم سجنه، ومحاكمته ثم إعدامه.

أبو عمر قاطن الجبل

ظهر بعد ذلك خُط جديد فى أسيوط، عبده سيد عمر المشهور بأبوعمر، الذى بدأت رحلته فى عالم الإجرام قبل بلوغه سن العشرين، فى الجبورة بمركز الغنايم بأسيوط، عندما قتل شخصين، وصدر ضده حكمان غيابيان بالسجن لمدة 35 سنة.

قرر أبو عمر أن يصعد الجبل، ليكون أحد مطاريده، وانتقل الخط الجديد للعيش داخل مغارة بأحد الجبال فى أسيوط، وجمع حوله عددًا من المطاردين، بلغ عددهم 150 شخصًا، كان يغدق عليهم المال والسلاح، الأمر الذى حير رجال الشرطة، لكنهم حلوا اللغز، عندما اكتشفوا أن الخُط استولى على 200 فدان عنوة من أصحابها، وقام بزراعة المخدرات، التى كانت تدر عليه فى فترة الستينيات 100 ألف جنيه، كما كان الأشخاص الذين يزرعون المخدرات فى أرضهم يبيعونه للخُط ليتولى تصريفها.

كان وزير الداخلية آنذاك شعراوى جمعة، يتابع بنفسه أى معلومات تأتى عن خُط الصعيد، وأمر بضرورة إلقاء القبض عليه حيًا أو ميتًا فى أسرع وقت، وتم إجراء تحريات مكثفة للقبض على الخُط أبو عمر، وكان أول الخيط فى معلومة تقول إن زوجته وعددًا من أقاربه جاءوا للقاهرة، ويقيمون فى المنزل رقم 17 بشارع عبدالخالق صابر فى مدينة الزهراء بمصر القديمة.

وقامت قوة من الشرطة بمداهمة المكان، وتم التحقيق معهم، لكنهم لم يعترفوا بشيء عن الخط، لكن رجال المباحث استنتجوا أن وجود أقارب وأفراد عائلة الخط فى القاهرة يمكن أن يكون تمهيدًا لهرب الخط واللحاق بهم، خاصة بعد تضييق الخناق عليه فى قريته.

كانت الكمائن المحيطة ببلدة الخط فى حالة استنفار دائم على مدى 24 ساعة، وفى أحد الليالى المقمرة لاحظ ضباط وجنود أحد الكمائن شبح ثلاثة رجال، وعندما اقتربوا من المكان أمرهم رجال الأمن بالتوقف فهرب اثنان، لكن الخط سحب بندقيته الآلية، وقبل أن يضغط على زنادها كان رجال الشرطة أمطروه بوابل من الرصاص، وأردوه قتيلًا.

عزت حنفي

عزت حنفى كان من أخطر من كان لهم سجل إجرامى فى الصعيد، واشتهر بلقب “خط الصعيد”، خاصة فى محافظة أسيوط، حيث برز اسمه فى أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، بسبب نشاطه فى تجارة المخدرات والأسلحة، وسيطرته شبه الكاملة على جزيرة النخيلة بأسيوط، حيث أقام إمبراطوريته الإجرامية الكبيرة هناك.

كان عزت حنفى يستخدم الأسلحة الثقيلة لمقاومة الشرطة، وأصبح جزيرة النخيلة معقلًا للمجرمين والخارجين عن القانون، حيث قام باحتجاز الرهائن، وخطف العشرات من أهالى القرية، لاستخدامهم كدروع بشرية ضد أى محاولة لاقتحام الجزيرة.

وفى عام 2004، كانت نهاية الخط، حيث قامت قوات الأمن بشن حملة ضخمة استمرت عدة أيام، استخدمت فيها الشرطة القوات الخاصة، والطيران الحربي، والفرق القتالية للقضاء على خط الصعيد الأكثر شراسة عزت حنفى وعصابته.

وبعد معركة دامية، قُتل فيها العديد من رجال عزت حنفي، تم القبض عليه هو وشقيقه حمدان، بالإضافة لعشرات المسلحين، وتمت محاكمته، وصدر الحكم بإعدام عزت حنفى وشقيقه حمدان، وقبل إعدامه، ظهر عزت فى لقاء تلفزيونى شهير مع الإعلامى محمود سعد، حاول تبرير أفعاله، لكنه لم ينكر ارتكابه للجرائم.

وفى عام 2006، تم تنفيذ حكم الإعدام فى عزت حنفى وشقيقه داخل سجن الاستئناف بالقاهرة، بعد إدانته بجرائم القتل، الخطف، وتجارة المخدرات.

يحيى تكية

أحد أخطر المجرمين فى الصعيد الذى لُقب بخط الصعيد هو يحيى كامل عبد النعيم، المعروف بـ”يحيى تكية”، من محافظة سوهاج، عُرف بنشاطه الإجرامى الواسع وخطورته البالغة، ولقى مصرعه بالرصاص بعد معركة مع الأمن، عندما خرج مدججًا بالسلاح الآلى لمقابلة أحد عملائه من تجار المخدرات، فأعد الأمن له كمينًا وقتله.

كان الشاب يحيى تكية فى شبابه مبهورًا بالأداء الإجرامى للخط “شعيب علم الدين”، الأسطورة التى ملأت محافظات الصعيد رعبًا لسنوات، وكان أحد أشهر من حمل لقب “الخط”.

وصفت إحدى الصحف الفرنسية شُعيب علم الدين بـ”روبين هود”، ولُقب بـ”حاكم الصعيد”، كان يحيى يتابع أخبار فشل الأمن فى ضبط شعيب بشغف، وعندما سلم شُعيب نفسه شعر يحيى بالإحباط.

أستمرت جرائم “تكية”، حتى أصبح خُط الصعيد، واتخذ من مقره بجزيرة شندويل فى سوهاج نقطة انطلاق لتنفيذ جرائمه، التى بلغت نحو 180 جريمة، منها 120 جريمة قتل وسرقة وخطف فى الفترة من 2011 حتى عام 2016.

فى 4 سبتمبر 2020، حددت الشرطة موقع “يحيى تكية” فى مركز جزيرة شندويل بسوهاج، عند محاولة القبض عليه، بادر بإطلاق النار على القوات بغزارة وجنون، وكان يصرخ قائلًا: “يا قبر جايلك تكية”، ليأسه من الهروب، أصابته رصاصة لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

نقلا عن العدد الورقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.