حكايات سفراء القرآن في شهر رمضان.. مصطفى إسماعيل قارئًا ملكيًا.. وعبد الباسط صائد النياشين.. وشعيشع ضيف فوق العادة على الشيخ زايد

لسفراء القرآن فى رمضان قصص وحكايات مع ملوك ورؤساء الدول التى كانوا يسافرون لها فى شهر رمضان، بعضها فيها طرافة وبعضها تعكس مدى الإجلال والاحترام لهؤلاء الملوك والرؤساء لحاملى كتاب الله حتى إنهم يصاحبونهم فى رحلاتهم خاصة فى رمضان ومنهم من أطلق عليه مقرئ القصر ومنهم من رفض القراءة فى القصور.

الشيء المعروف أنه لم ينل قارئ فى القرن العشرين من الأوسمة والنياشين وتكريم الملوك والرؤساء مثل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الذى كان كلما سافر إلى بلد لإحياء شهر رمضان وجد استقبالًا كبيرًا سواء على المستوى الجماهيرى أو على المستوى الرئاسى والحكومي، فعندما سافر إلى باكستان استقبله الرئيس الباكستانى بنفسه فى أرض المطار وصافحه بمجرد خروجه من الطائرة، ونفس الشيء فعله الرئيس مأمون عبد القيوم رئيس دولة جزر المالديف الذى استقبله أيضًا فى المطار، وكان الملك محمد الخامس من المتيمين بصوت الشيخ عبد الباسط لدرجة أنه جعله صديقًا شخصيًا له وكان الملك عندما يأتى القاهرة يطلب الشيخ لسماع صوته ويلتقيان فى مسجد السيدة نفيسة لصلاة الفجر وقراءة القرآن بصوته حتى تطلع الشمس، وفى آخر زيارة له للقاهرة طلب من الشيخ ترك القاهرة والإقامة فى المغرب على الأقل فى شهر رمضان إلا أن الشيخ اعتذر وقال إنه ليس بالأمر الهين ترك بلدى وأهلي.

كما كان الشيخ محمود على البنا صديقًا للرئيس جمال عبد الناصر لإعجابه بصوته ولما لمس الرئيس السادات الوفاء من البنا للزعيم الراحل كان يقدره ويصفه بصفاء القلب حتى إن السادات وافق على طلب الشيخ بإنشاء نقابة لقراء القرآن، ولما ظهرت عقبات ذهب الشيوخ البنا والرزيقى وعبد الباسط وأبو العينين شعيشع إلى منزل السادات لحل هذه العقبات.

الشيخ أبو العينين شعيشع عندما سافر إلى الكويت فى الخمسينات فى شهر رمضان فى عهد الأمير عبد الله المبارك الصباح الذى أصر أن ينزل الشيخ فى بيته ووسط أولاده ليكون أول مقرئ وربما الأخير ينزل ضيفًا فى بيت حاكم دولة، ولا ينسى شعيشع الحفاوة من الشيخ زايد التى كان يقابلها أثناء إحيائه ليالى رمضان فى أبو ظبى حيث استمر يحييها فى الإمارات عشرة أعوام متتالية.

أما الشيخ مصطفى إسماعيل فكان من أشهر القراء الذين قرأوا فى الديوان الملكى فعندما استمع الملك السابق فاروق لصوته فى حفل الإذاعة بشهر رمضان من الحسين أصدر أمرًا ملكيًا بتكليفه ليكون قارئًا للقصر الملكي، وبحث محمد سالم سكرتير الملك عن عنوانه فوجده قارئا مجهولا فى الإذاعة لكن أخبره الشيخ الصيفى بالعنوان وفوجئ الشيخ إسماعيل بالشرطة بصحبة العمدة فى قريته أثناء طعامه الإفطار مع أسرته تقتحم منزله ببلدته ويخبرانه بالحضور إلى القصر فى اليوم التالى وسافر إلى القاهرة والتقى بناظر الخاصة الملكية الذى هنأه بتقدير الملك لصوته وأن الملك أصدر أمرًا ملكيًا بتكليفه قارئًا للقصر لإحياء ليالى رمضان بقصرى المنتزه ورأس التين بالإسكندرية، كذلك كان إسماعيل هو المقرئ المفضل للرئيس جمال عبد الناصر حتى إنه أهداه طبقًا فضيًا بتوقيع الرئيس كما أحبه الرئيس السادات حتى إنه كان يقلده فى القراءة عندما كان فى السجن وعندما تولى الحكم جعله مقرئ الرئاسة والقارئ الرسمى له كرمه رؤساء باكستان وماليزيا وتركيا والمغرب والسعودية.

ويعد الشيخ محمود الحصرى القارئ الوحيد الذى قرأ القرآن فى البيت الأبيض الأمريكى والوحيد الذى اصطحبه الرئيس عبد الناصر فى رحلته إلى الهند، ومرة أخرى عام 1960 عندما رافق عبد الناصر فى جولته لبعض الدول الإسلامية فى آسيا كالهند وباكستان وفى هذه الرحلة حدثت واقعة طريفة للشيخ الحصرى فقد كان من المفروض أن يسبق الرئيس عبد الناصر إلى هذه الدول ليقرأ القرآن للمسلمين هناك فى شهر رمضان فأرسلت وزارة الأوقاف خطابًا إلى سفارتها فى الهند تخطرهم بميعاد وصول الشيخ ليكون هناك من يستقبله، لكن فوجئ الشيخ عند وصوله مطار بومباى بعدم وجود أحد لاستقباله ولم يدرِ كيف يتصرف، وبعد الانتظار استقل تاكسى ووقف بأحد شوارع المدينة حائرًا ينظر فى وجوه الناس وهم ينظرون إلى عباءته وعمته وجبته وشكله غير المألوف لهم وأخذ يشير بيده أنه يريد مكانًا يبيت فيه واصطحبه السائق إلى أحد الفنادق وفور وصوله أعطى المسئول خطاب وزارة الأوقاف موقع من مستشار مصر الثقافى فى الهند وأشار عليهم أنه يريد محادثة المستشار الثقافى وكلما تذكر الحصرى هذه الواقعة يضحك.

وعندما ذاع صيت الشيخ شعبان الصياد تم اختياره كأول قارئ فى مسجد القنطرة شرق بسيناء فى حضور الرئيس السادات بعد عودة سيناء إلى مصر ثم كان يعد ذلك، وأثنى السادات على أدائه وشد على يده وأمر له بجائزة فورية تقديرًا لجمال صوته وحسن تلاوته ثم أحيا الصياد مناسبة وفاة السادات.

نقلا عن العدد الورقي

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