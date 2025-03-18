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رياضة

موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

البرازيل
البرازيل

تصفيات كأس العالم،  يستعد منتخب البرازيل لمواجهة كولومبيا في برازيليا، صباح يوم الجمعة المقبلة يتوقيت القاهرة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويتطلع منتخب السيليساو إلى حجز تذكرة الصعود في التصفيات، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة، أقل بنقطة واحدة عن منافسه الإكوادور.

موعد مباراة البرازيل وكولومبيا 

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة البرازيل أمام كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في تمام الساعة 2:45 صباحا يوم الجمعة 21 مارس الجاري.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل ضد كولومبيا 

تمتلك قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق بث مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسوف يتم نقل مباراة البرازيل وكولومبيا على قناة SSC HD1.
 

 

وبعد مباراة كولومبيا يتوجه المنتخب البرازيلي إلى بوينس آيريس، حيث سيواجه الثلاثاء المقبل الأرجنتين، التي تتصدر جدول الترتيب برصيد 25 نقطة قبل الجولة الـ 13 من التصفيات.

 

وفي حالة الهزيمة، قد يواجه منتخب "راقصي السامبا" خطر تجاوزه من قبل باراجواي، التي تلاحقه مباشرة بنقطة واحدة فقط أقل.

 

وأجرى منتخب البرازيل أول مران له في برازيليا، بمشاركة إندريك، بدلا من نيمار، الذي يغيب بداعي الإصابة، استعدادا لمواجهة كولومبيا، ليلة الخميس المقبل، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

 

وأشرف المدرب دوريفال جونيور على جلسة التدريب في ملعب بيزيراو في العاصمة، حيث حضر معظم اللاعبين الذين تم استدعاؤهم.

 

وشوهد مهاجما ريال مدريد فينيسيوس جونيور وإندريك، الذي تم استدعاؤه الأسبوع الماضي ليحل محل نيمار، وهما يتحدثان مع المدرب خلال المران.


وفي مقابلة نشرتها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم  قال ويسلي ظهير فلامنجو، وهو أحد اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، إن اللعب مع المنتخب البرازيلي للمرة الأولى كان بمثابة "حلم تحول إلى حقيقة".

وتابع: "لا أستطيع أن أقول إنني لم أتخيل ذلك، بل تخيلته لأنني عملت من أجله".


وغاب عن التدريبات عدد من العناصر الأساسية في الفريق، مثل مهاجم برشلونة رافينيا وحارس مرمى ليفربول أليسون بيكر، اللذين لعبا مع نادييهما يوم الأحد وما زالا في طريقهما إلى البرازيل.

 

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