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رياضة

نيمار يكشف كواليس استبعاده من قائمة البرازيل لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين

نيمار
نيمار

فجر نيمار جونيور مهاجم سانتوس، مفاجأة بشأن استبعاده من قائمة منتخب البرازيل لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم  2026.

استبعاد نيمار بالتوافق 


وكتب نيمار، على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "حظينا بمحادثات طويلة ويعرف الجميع مدى رغبتي في العودة".

 

وأضاف: "لكننا توصلنا لاتفاق، حيث قرر الجهاز الفني للمنتخب عدم المخاطرة بي، بهدف تجهيزي بشكل أفضل للتعافي من الإصابة بالكامل".


وأرفق لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السعودي السابق، مع رسالته صورة له بالأبيض والأسود وهو يرتدي قميص المنتخب.

وأعرب نيمار (33 عاما) عن أسفه إزاء عدم قدرته على "ارتداء أثقل قميص في العالم" في هذه المرة، مشيرا إلى أن كل هذا "جزء من العملية".

وأعلن دوريفال جونيور مدرب المنتخب البرازيلي، أمس الجمعة، استبعاد نيمار من قائمة مواجهتي كولومبيا والأرجنتين في تصفيات المونديال بسبب الإصابة.

واستدعى دوريفال لاعب ريال مدريد إندريك لتعويض غياب نيمار.

 

آخر مرة انضم فيها نيمار لقائمة منتخب البرازيل 

ولم ينضم نيمار لقائمة السامبا منذ أكتوبر 2023، وسبق وأن سجل 79 هدفا في 128 مباراة بقميص منتخب بلاده، وشارك من قبل في 3 نسخ لكأس العالم.

وعاد نيمار لصفوف سانتوس في الميركاتو الشتوي الماضي، بعدما منعته الإصابة من المشاركة بصورة منتظمة مع الهلال السعودي. 

 

 

 

قائمة منتخب البرازيل لمباراتي كولومبيا والأرجنتين 

وجاءت قائمة منتخب البرازيل كالتالي: 

حراسة المرمى: أليسون بيكر - بينتو - إيدرسون.

خط الدفاع: دانيلو - جوليرمي أرانا - ويسلي - فانديرسون - جابرييل ماجاليس - ماركينيوس - ليو أورتيز - موريلو.

خط الوسط: أندري - برونو جيماريش - جيرسون - ماتيوس كونيا - إندريك - جولينتون.

 

خط الهجوم: جواو بيدرو - رافينيا - رودريجو - سافينيو - فينيسيوس جونيور - إيستيفاو.

يذكر أن البرازيل تحتل المركز الخامس في التصفيات برصيد 18 نقطة، وتستعد لاستقبال كولومبيا يوم 20 مارس، على أن ترحل لمواجهة الأرجنتين يوم 25 من الشهر ذاته.

 

 

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