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رياضة

بعد تمارض نيمار، فينيسيوس وإندريك يقودان تدريبات البرازيل استعدادا لمباراتي كولومبيا والأرجنتين

تدريب منتخب البرازيل،
تدريب منتخب البرازيل، فيتو

أجرى منتخب البرازيل أول مران له في برازيليا، بمشاركة إندريك، بدلا من نيمار، الذي يغيب بداعي الإصابة، استعدادا لمواجهة كولومبيا، مساء الخميس المقبل، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأشرف المدرب دوريفال جونيور على جلسة التدريب في ملعب بيزيراو في العاصمة، حيث حضر معظم اللاعبين الذين تم استدعاؤهم.

فينيسيوس وإندريك يظهران في مران منتخب البرازيل 

وشوهد مهاجما ريال مدريد فينيسيوس جونيور وإندريك، الذي تم استدعاؤه الأسبوع الماضي ليحل محل نيمار، وهما يتحدثان مع المدرب خلال المران.

وفي مقابلة نشرتها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الاثنين، قال ويسلي ظهير فلامنجو، وهو أحد اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، إن اللعب مع المنتخب البرازيلي للمرة الأولى كان بمثابة "حلم تحول إلى حقيقة".

وتابع: "لا أستطيع أن أقول إنني لم أتخيل ذلك، بل تخيلته لأنني عملت من أجله".

وغاب عن التدريبات عدد من العناصر الأساسية في الفريق، مثل مهاجم برشلونة رافينيا وحارس مرمى ليفربول أليسون بيكر، اللذين لعبا مع نادييهما يوم الأحد وما زالا في طريقهما إلى البرازيل.

في مباراتهم ضد كولومبيا في برازيليا، يتطلع منتخب السيليساو إلى الصعود في التصفيات، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة، أقل بنقطة واحدة عن منافسه الإكوادور.

وبعد تلك المباراة، يتوجه المنتخب البرازيلي إلى بوينس آيريس، حيث سيواجه الثلاثاء المقبل الأرجنتين، التي تتصدر جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

وفي حالة الهزيمة، قد يواجه منتخب "راقصي السامبا" خطر تجاوزه من قبل باراجواي، التي تلاحقه مباشرة بنقطة واحدة فقط أقل.

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