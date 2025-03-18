وزير الإسكان يستعرض مقترحًا للمخطط الاستراتيجي لتنمية منطقة غرب رأس الحكمة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس شركة "دار الهندسة" للاستشارات، لاستعراض مقترح للمخطط الاستراتيجي لتنمية منطقة غرب رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وناقش المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع الرؤية المقترحة للمخطط الخاص بتنمية منطقة غرب رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، متضمنًا الغرض من التنمية والفرص والمميزات بالمنطقة، وكذلك الطبيعة البيئية والإمكانات اللوجستية المتاحة بها، وغيرها من المقومات التي ستساعد فى تنمية تلك المنطقة الواعدة.

كما تطرق الاجتماع إلى الطابع المعماري المقترح والمناطق التي سيتضمنها المشروع مستغلًا الطبيعة البيئية للمنطقة الواقعة جنوب الطريق الساحلي الدولي، والتي من شأنها خلق مناطق ومشروعات متنوعة تضمنها هذا المخطط، وبه عدد من البحيرات لخلق مسطحات مائية بها.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن هناك تصورا لخلق مجموعة من البحيرات بجنوب الطريق الدولى الساحلى، لتعظيم الاستفادة من الأراضى الواقعة جنوب الطريق، فضلا عن جميع الأراضى التى تم نقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع الساحل الشمالى الغربى، وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضى.

وفي ختام الاجتماع وجه وزير الإسكان بالانتهاء من كافة الملاحظات التي تم التوافق عليها وإعداد المقترح النهائي لمخطط تنمية منطقة غرب رأس الحكمة، على أن يكون متضمنًا كافة التفاصيل الخاصة بالمقومات الاقتصادية للمنطقة وكافة التفاصيل الخاصة بمكونات هذا المخطط، مع مراعاة وجود التكامل بين المشروعات المنفذة.

كما حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان موعد فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بحجز شقق سكن كل المصريين 5، وسيتم فتح باب التظلمات لمدة شهر كامل، وذلك خلال الفترة من ٢٣ مارس الجاري إلى ٢٤ أبريل القادم، وذلك كفرصة أخيرة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة وتصحيح موقفهم، بما يضمن استمرارهم في الإعلان.

وأكدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أنه - كما سبق وتم الإعلان - سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني خلال فترة الإعلان، حيث سيتاح لهم خلال نفس الفترة المعلن عنها التسجيل على الموقع الإلكتروني ورفع المستندات اللازمة، على أن يتم فرزها أيضًا واتاحة التظلم لغير المنطبق منهم خلال نفس الفترة.

وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم إخطار المواطنين غير المنطبق عليهم شروط الإعلان بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، على أن يتم لاحقًا - وفي ضوء الوحدات المتاحة بكل مدينة - ترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط وفقًا للمعايير المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء والمذكورة بكراسة الشروط، ويتم إخطار المواطنين ممن هم خارج الأولوية بسحب المبالغ المسدة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانهم.

وأكدت انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وسيتم إرسال رسائل نصية SMS، عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن البيانات التي قام بتسجيلها على الموقع الإلكتروني، وتتضمن موقف الطلب المقدم سواء بالانطباق أو عدم الانطباق، والخطوات التالية الواجب اتباعها، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠٢٥.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم الانتهاء من فرز جميع ملفات المتقدمين بإعلان سكن لكل المصريين 5 في فترة زمنية قياسية، وذلك بالنظر لحجم المتقدمين للإعلان، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.

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