وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالعبور الجديدة والساحل الشمالي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدينتي العبور الجديدة، والساحل الشمالي الغربي، لافتًا إلى أنه تم مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن السادات والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والشروق.

ونص القراران اللذان أصدرهما وزير الإسكان، على إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض الكائنة بقرية سياحية داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض رقم 87 بالشريط الخدمي طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي بجمعية الأمل بمدينة العبور الجديدة، نظرًا لوقوع تلك المباني بالكامل في مسار طريق بعرض 24 مترا يصل بين طريق الإسماعيلية والقطع الخلفية، والمتمثلة في بناء مبنى خرساني وجمالون معدني بدون ترخيص.

وفي سياق متصل صرح المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم شن حملة أسفرت عن تنفيذ 17 قرار غلق وتشميع للوحدات السكنية المخالفة لشروط التعاقد والتخصيص في عدة مناطق بالمدينة، بالتعاون مع شرطة التعمير.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع لبدروم في المنطقة السكنية 15، وبدرومين في المنطقة السكنية 20، وبدروم في المنطقة السكنية 12، وتنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع لبدرومات في المنطقة السكنية 10، لممارسة أنشطة مخالفة، بالإضافة إلى تنفيذ 5 قرارات غلق وتشميع لبدرومات في محاور خدمات الحيين 6 و7، لاستخدامها في أنشطة مخالفة.

وقال المهندس بسام فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم شن حملة أسفرت عن تنفيذ إزالة للأدوار المخالفة للاشتراطات بـ٧ قطع في عدة مناطق.

شارك في الحملة كل من العميد أحمد الشيشينى، مساعد المدير للمنطقة المركزية وشمال وغرب الدلتا، والعقيد أحمد المناوي رئيس شرطة التعمير، والعقيد رامي شاهين، والمقدم محمد البيومي، والمقدم محمود شاكر، من شرطة التعمير، والرائد محمد علوي، مباحث شرطة التعمير.

وأشار المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم شن حملة موسعة لإزالة المخالفات والتعديات، أسفرت عن إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٧٨ بيت الوطن الأساسي، ومسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٨ بلوك ٢٢/ ١٦ السياحية الشمالية الثانية، وكذا إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٤٦٤ منطقة ٢٠٠٠ قطعة، وإزالة لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٢٤٦٣ الحي الثاني المجاورة الثامنة.

جدير بالذكر أن الحملات تمت بحضور نائبي رئيس الجهاز المهندس أحمد مكي، والمهندس حسام حسنى، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقياده العميد محمد بهجت، رئيس قسم شرطة التعمير والأمن الإداري.

وقاد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، استهدفت إزالة المساحات الزائدة في عدد من الأكشاك بالمجاورات الأولى والثالثة والخامسة ومنطقة صيدناوي، بالإضافة إلى إزالة أعمال بناء مخالفة في الردود بإحدى الفيلات بالمجاورة الثانية، والتي أُنشئت دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، كما تم إزالة بناء غير قانوني في الردود بقطعة أرض عند مدخل المجاورة الأولى، كان يشغل حيزا عاما بدون سند قانوني.

وفي سياق متصل، نفذ جهاز مدينة العاشر من رمضان، حملة مكثفة لرفع الإعلانات المخالفة، حيث تم استهداف الإعلانات التابعة للوكالات الإعلانية التي لم تقم بسداد رسوم الإعلانات وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الإعلانات التي لم تلتزم بتجديد التراخيص اللازمة.

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