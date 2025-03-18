الثلاثاء 18 مارس 2025
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محافظات

ضبط شخص أثناء التنقيب عن الآثار في السنطة

ضبط شخص أثناء التنقيب
ضبط شخص أثناء التنقيب عن الآثار في السنطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية من ضبط شخص أثناء قيامه بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل قرية كفر كلا الباب التابعة لمركز السنطة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغا من أهالي القرية المذكورة بقيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الأثار.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بـ الغربية وتبين قيام المدعو "حمادة.أ.ز" بالحفر داخل قطعة أرض بالقرب من مسجد أبو هيكل بحثًا عن آثار يُعتقد وجودها في المنطقة.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت قوات الأمن الموقع حيث تم ضبط المتهم بحوزته أدوات الحفر والتنقيب كما عُثر داخل العقار على حفرة بقطر 2 متر وعمق 7 أمتار وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد البحث عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم فيما تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر وجارٍ عرض المتهم على النيابة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرار المناسب.
 

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