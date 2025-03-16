الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

ضبط عاطل بحوزته 123 طربة حشيش في الغربية

تمكنت وحدة مباحث مركز بسيون، بمديرية أمن الغربية، من ضبط عاطل وبحوزته، كميات كبيرة من المواد المخدرة بلغت 123 طربة حشيش، وسلاح ناري خرطوش، وطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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جاء ذلك بعد أن تلقي مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز شرطة بسيون من ضبط مسجل خطر وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، وسلاح ناري.

جاء ذلك بعد توافر معلومات لدي المقدم محمد الشباسي رئيس مباحث مركز شرطة بسيون، بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة المركز، وبحوزته كمية كبيرة، وبتقنين الإجراءات، وعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة، أمكن ضبط المتهم، ويدعى "محمد.ه"  ويبلغ من العمر 27 عاما، عاطل، وبحوزته 123 طربة حشيش وفرد خرطوش محلى الصنع وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وجرى اقتياده إلى ديوان عام المركز، وأقر بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، ومبالغ مالية من حصيلة الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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