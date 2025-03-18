تحديث مستمر، أكثر من 200 شهيد ومئات المصابين في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 200 فلسطيني وإصابة المئات في غارات إسرائيلية على غزة بعد إعلان حكومة نتنياهو استئناف الحرب على القطاع.



وأفادت مصادر طبية باستشهاد اللواء محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية بغزة جراء الغارات على مدينة غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن الهجوم الجوي شمل اغتيال قيادات عسكرية متوسطة وقيادات سياسية في حركة حماس.

وقال مدير المستشفيات في قطاع غزة إن عشرات الإصابات لا يمكن الوصول لها حتى الآن.

وشمل الهجوم أحزمة نارية جديدة على شمال غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في بيان أنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجوما واسعا على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أنحاء قطاع ⁧غزة"⁩.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير ووزير الدفاع، أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة.

وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية قد أفادت الأحد بأن حكومة نتنياهو قد توافق على شن عمليات عسكرية جديدة في قطاع غزة إذا لم يتم تحقيق تقدم في اتفاق تبادل الرهائن، فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلي أن هناك دعما أمريكيا لهذه التحركات.

من جانبها، اتهمت حركة "حماس" نتنياهو بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من جميع التزاماته.

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