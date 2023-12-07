البنتاجون: القواعد الأمريكية تعرضت لـ78 هجوما في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر

طوفان الأقصى، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” باتريك رايدر: أن هناك 66 جنديا أمريكيا أصيبوا بجروح طفيفة جراء الهجمات في سوريا والعراق.

الهجمات علي القواعد الأمريكية



وأكدت المتحدثة باسم البنتاجون، فى مؤتمر صحفى، أن عدد الهجمات ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق بلغ 78 منذ 17 أكتوبر.

ردع التهديد الإيراني

وأوضحت: لسنا في صراع مسلح مع الحوثيين، ووجودنا في المنطقة يهدف لردع التهديد الإيراني.

وأفادت وكالة “رويترز” بالأمس نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، بأن موجات الهجمات التي يشنها الحوثيون قد لا تستهدف السفن الحربية الأمريكية بنهاية المطاف.

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البنتاجون يستعد للتحرك ضد الحوثيين



وأكد “البنتاجون”: إذا قررنا التحرك ضد الحوثيين فسيكون ذلك في الوقت والمكان اللذين نختارهما.

تحرك إسرائيل



وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية،، أن إسرائيل بحثت مع دول أخرى إنشاء قوة لحماية الملاحة بالبحر الأحمر، على خلفية هجمات الحوثيين على سفنها.

هجمات الحوثيين





من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مساء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تواصل التشاور مع حلفائها بشأن الرد على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، لافتا إلى أن واشنطن لديها كل الأسباب للاعتقاد أن الهجمات تتم بتمكين كامل من قبل إيران.

إيقاف الملاحة البحرية أمام السفن الإسرائيلية





وأعلن يحيي سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، الأحد الماضي، إيقاف الملاحة البحرية أمام سفن دولة الاحتلال الإسرائيلي، نصرة للشعب الفلسطيني.



وأضاف المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله: "سنستأنف استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي بضربات موجعة وقاصمة".