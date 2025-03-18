لقطات من فركش "فهد البطل" بحضور العوضي وتامر مرسي (صور)

انتهي الفنان أحمد العوضي مساء أمس الإثنين من تصوير مسلسل فهد البطل والذي يخوض به السباق الرمضاني 2025.

مسلسل فهد البطل

وسيطرت أجواء الفرحة والسعادة على أبطال مسلسل فهد البطل بعد انتهاء تصوير العمل وعلى رأسهم أحمد العوضي والمنتج تامر مرسي.

وكانت قد شهدت الحلقة الـ 17 من مسلسل فهد البطل، أحداثا مشوقة وحزينة.

مسلسل فهد البطل حلقة 17

وكشفت الحلقة، عن تعرض راوية “كارولين عزمي” شقيقة فهد أحمد العوضي للاغتصاب بعد تنفيذ خطة شاملة للانتقام منه، حيث تم الاتفاق مع طليق كناريا على أنه يعتدى عليها، وبالفعل يقوم مجدي بدر طليق كناريا بالاعتداء على راوية واغتصابها.

وتتوالى الأحداث، ويدخل أحمد العوضي في حالة حزن وصدمة شديدة بعدما أبلغه الطبيب بأن شقيقته راوية تعرضت للاغتصاب العنيف، ويظل يبكي منهارا على ما جرى مع شقيقته راوية.

مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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