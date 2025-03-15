شوط أول سلبي بين غزل المحلة والبنك الأهلي في كأس مصر

كأس مصر، تعادل فريق غزل المحلة، مع نظيره البنك الأهلي سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت فى استاد الغزل بمدينة المحلة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلي

وجاء تشكيل غزل المحل كالتالي:

عامر عامر، عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا، محمد بن شرقي، موري توريه، رشاد العرفاوي، عماد ميهوب، عبده يحيى، بن حمودة.

على مقاعد البدلاء:

أحمد العربي، حمدي زكي، إبراهيم حسن، خالد الإخميمي، محمد أشرف، أحمد فوزي، حميدو فتاو، أحمد ياسين، عبد الرحمن صميدة.

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى كأس مصر



وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى

أحمد صبحى

خط الدفاع

محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، بوبكر كيتا

خط الوسط

محمد فتحى، احمد ربيع، سعيدو سيمبورى، محمد إبراهيم

خط الهجوم

ياو انور، احمد ريان

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

عبد العزيز البلعوطى، أسامة فيصل، محمد عبد الغنى، جريندو، سيرجى اكا، محمد بسيونى، احمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، احمد مدبولى.

وتأهل غزل المحلة للدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر بعد الفوز أمام فاركو 1-0 بدور الـ16، فيما تأهل البنك الأهلي علي حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3-1 بالدور ذاته.

ويلتقي الفائز من مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي مع الفائز من مباراة بيراميدز ضد إنبي في ربع نهائي كأس مص

نتائج مباريات دور الـ 16 بكأس مصر

وجاءت نتائج مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الكأس كالتالي:

إنبي 1 – 0 الإسماعيلي

سيراميكا 2 – 0 طلائع الجيش

سموحة 1 – 0 زد

الجونة 3 – 1 تيم إف سي

الزمالك ضد مودرن سبورت 2_1

البنك الأهلي ضد المصري 3_1

غزل المحلة ضد فاركو 1-0

بيراميدز ضد المقاولون العرب 2-0



جدير بالذكر أن فريق بيراميدز قد حقق بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة الماضية بعد الفوز على فريق زد بنتيجة (1-0)

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