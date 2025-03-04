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رياضة

بعد تأهله لمجموعة التتويج، ماذا قدم البنك الاهلي بالدور الأول بالدوري المصري؟

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

ضمن فريق البنك الأهلي بقيادة المدرب الواعد طارق مصطفى التأهل لمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية الدور الأول بجولة. 

وقاد طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي الفريق للفوز علي حرس الحدود  بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 17 والأخيرة بالدور الأول من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

أرقام البنك الاهلي بالدور الأول

وخاض فريق البنك الأهلي 17 مباراة بالدور الاول ببطولة الدوري المصري وحقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في 4 مباريات واحرز لاعبوه 22 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا ويمتلك 29 نقطة.

 

مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا صعبًا أمام حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

تقدم ياو أنور بالهدف الأول للبنك الأهلي في الدقيقة 51، ثم تعادل عبد الرحمن جودة لحرس الحدود في الدقيقة 72، ثم سجل محمود الجزار هدف التقدم لفريقه البنك الأهلي في الدقيقة 77.

 

الفرق المتأهلة الي مجموعة التتويج بالدوري

وحجزت 7 أندية مقاعدها في مجموعة التتويج علي لقب الدوري المصري وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو.

وانضم فاركو للفرق الست التي حسمت تأهلها من الجولة ال16 بعد تعادله أمس أمام الجونة وارتفاع رصيده إلى 23 نقطة.

وتتنافس 5 أندية على حجز المقعدين المتبقيين في مجموعة التتويج مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى للدوري الممتاز 

وجاءت الفرق الخمسة المتنافسة علي التواجد بمجموعة التتويج كالتالي:

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن برصيد “22 نقطة ”

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع برصيد “21 نقطة” 

يليه زد اف سي في المركز العاشر برصيد “20 نقطة” 

ويليه بتروجيت في المركز الحادي عشر برصيد “19 نقطة” 

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