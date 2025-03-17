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رياضة

موعد مباراة المصري وزد إف سي في كأس عاصمة مصر

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

بدأ فريق المصري البورسعيدي تدريباته بمعسكره الحالي بالقاهرة استعدادا لمواجهتيه القادمتين بكأس عاصمة مصر.

وحصل المصري على راحة من الجولة الاولي ببطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة الاندية)، ويستعد لمواجهة زد بالجولة الثانية للمسابقة.

موعد مباراة المصري وزد اف سي

ويلتقي فريقا  المصري وزد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بعد غد الأربعاء، الموافق التاسع عشر من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة الثانية بكاس عاصمة مصر.

ويقع فريق المصري في المجموعة الثانية ومعه فريق سيراميكا وزد والبنك الأهلي وغزل المحلة.

مواعيد مباريات المصري بكأس الرابطة

 

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى: 
راحة لفريق المصري.

مباراة الجولة الثانية: 
 تجمع بين المصري وزد، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء  الموافق التاسع عشر من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.

مباراة الجولة الثالثة: 
 تجمع بين البنك الأهلي والمصري وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.


مباراة الجولة الرابعة: 
 تجمع بين المصري وسيراميكا كليوباترا وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الخامس من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد

مباراة الجولة الخامسة: 
 تجمع بين غزل المحلة والمصري وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 -2025، وتنطلق أيام 18 و19 و20 مارس الجاري.

مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 

 

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

 

موعد مباراة  المصري وسيمبا التنزاني بدور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية 

 

ويلتقي فريق المصري وسيمبا التنزاني في مباراة ذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل.


ويقود الطاقم التحكيمي، حكم الساحة المالي  "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه  " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول، والبوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني  ، فيما يقوم البوركينابي  " جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو ".


الجدير بالذكر أن " بوبو تراوري " كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

 

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المصري البورسعيدي كأس عاصمة مصر كاس رابطة الاندية كأس الرابطة مباراة المصري وزد اف سي

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