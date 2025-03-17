منتخب الشباب يخوض اليوم مرانه الأول في قطر استعدادًا للدورة الودية

منتخب الشباب، يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، اليوم الإثنين، مرانه الأول في العاصمة القطرية الدوحة تحت قيادة مديره الفني أسامة نبيه، استعدادا لمواجهة نظيره القطري يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الافتتاحية لدورة قطر الودية الدولية.

بعثة منتخب الشباب تصل الدوحة

كانت بعثة منتخب مصر للشباب وصلت العاصمة القطرية الدوحة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، للمشاركة في الدورة الودية الدولية التي تستضيفها قطر خلال الفترة من من ١٧ إلى ٢٧ مارس الجاري، استعدادا لخوض بطولة أمم أفريقيا للشباب التي تنطلق بكوت ديفوار ٢٦ أبريل وهى البطولة القارية المؤهلة إلى كأس العالم للشباب.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب، فيتو

28 لاعبا في بعثة منتخب الشباب إلى قطر

واصطحب أسامة نبيه 28 لاعبا في رحلة قطر هم: عبد المنعم تامر واحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمى ويوسف حفيظ ومحمد سمير وإبراهيم عادل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد جمال وبلال موسي وسيف عصام ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد خالد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وتيبو وعمرو بيبو ومحمد عبد الله وعمرو اسامة واحمد أبو الفتح ومحمد أشرف ومحمد عبد الناصر وعمر خضر وأدهم علاء وكريم سعيد ومهند محمد.

بعثة منتخب الشباب إلى قطر، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر في دورة قطر

وحرص حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب على تجهيز كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة المنتخب واطمأن على الإقامة والإعاشة وأماكن التدريبات مع الأشقاء في الدوحة ويلعب منتخب مصر يوم ١٩ مارس مع قطر ويوم ٢٢ مارس مع الإمارات ويوم ٢٦ مارس مع كرواتيا.

محمد أبو حسين يجتمع بمنتخب الشباب، فيتو

عضو اتحاد الكرة يجتمع مع الفريق

وحرص محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في قطر على الاجتماع مع الجهاز الفني والبعثة بعد إفطار اليوم قبل المغادرة بمقر مشروع المنتخبات الوطنية.

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