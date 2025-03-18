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رياضة

منتخب الشباب يؤدي تدريبه الأول في الدوحة استعدادا لدورة قطر الدولية

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

أدى منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم تدريبه الأول مساء اليوم خلال معسكره فى الدوحة استعدادا لخوض بطولة قطر الودية الدولية للمنتخبات الأوليمبية؛ وهي الدورة التى يشارك فيها المنتخبات الأوليمبية لدول: قطر والإمارات وكرواتيا من مواليد ٢٠٠١ و٢٠٠٣ بينما يلعب منتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٥ والذى يستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر إقامتها فى كوت ديفوار من ٢٦ أبريل إلى ١٨ مايو القادمين.

وجاء التدريب متنوع وقوي وشهد تنافسا شديدا بين اللاعبين بحثا عن ثقة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب وتدرب كل اللاعبين على عدد من الجمل الفنية والخططية لتنفيذها بشكل جيد خلال البطولة.  

بعثة منتخب الشباب تصل قطر

ووصلت بعثة منتخب الشباب إلى الدوحه فى ساعة مبكرة من صباح اليوم برئاسة الأستاذ محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة والكباتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة واسامه نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي واحمد عصام محلل الاداء وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي ود.محمد اكمل طبيب ومحمد محروس اخصائي العلاج الطبيعي واحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.. و٢٨ لاعبا هم: عبد المنعم تامر واحمد وهب واحمد منشاوي فى حراسة المرمي ويوسف حفيظ ومحمد سمير وإبراهيم عادل واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد جمال وبلال موسي وسيف عصام ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد خالد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وتيبو وعمرو بيبو ومحمد عبد الله وعمرو اسامة واحمد ابوالفتح ومحمد أشرف ومحمد عبد الناصر وعمر خضر وادهم  علاء وكريم سعيد ومهند محمد  

مواعيد مباريات منتخب مصر

ويلعب  منتخب مصر يوم ١٩ مارس مع قطر ويوم ٢٢ مارس مع الإمارات ويوم ٢٦ مارس مع كرواتيا ويعتبر الكابتن أسامة نبيه مواجهة منتخبات أعلى فى السن بمثابة احتكاك قوي لشباب الفراعنة قبل التحديات القوية التى تنتظرهم فى بطولة الأمم الأفريقية والتى يبدأ فيها المنتخب المصري منافساته ضمن مجموعة طاحنة تضم: المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

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منتخب الشباب منتخب الشباب مواليد 2005 دورة قطر الودية أسامة نبيه أمم أفريقيا تحت 20 سنة

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