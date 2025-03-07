الجمعة 07 مارس 2025
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جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثمان سيدة مكبلة بالدقهلية

جثة سيدة،. فيتو
جثة سيدة،. فيتو

يكثف رجال الأمن بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية جهودهم لكشف غموض وملابسات العثور علي جثة سيدة أربعينية مكبلة القدمين واليدين وموضوع لاصق على فمها داخل منزلها بمنطقة البساتين.

العثور على جثة سيدة  بها آثار خنق بالرقبة 

وكانت شهدت منطقة البستان التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية العثور على  جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها بها آثار خنق بالرقبة ومقيدة اليدين والقدمين داخل منزلها.

اكتشفت الواقعة ابنة صديقة الضحية بعد قيامها بمحاولات كثيرة للاتصال بها.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور علي جثة سيدة مكبلة اليدين وموضوع لاصق علي فمها وبها آثار خنق بالرقبة داخل منزلها بمنطقة البساتين بالسنبلاوين،  واكتشفت الواقعة ابنة صديقتها بعد قيامها بمحاولات كثيرة للاتصال بها دون رد فأرسلت نجلتها لمنزلها لينكشف الأمر.

وتم العثور على جثة "هناء م ا" التي تبلغ من العمر 45 عاما، وشهرتها أم إبراهيم مكبلة اليدين والقدمين ويوجد لاصق علي فمها  ، وملقاة داخل منزلها بمنطقة مزلقان   البستان التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

‎تحرير محضر بالواقعة وجهود مكثفة لكشف  اللغز

وبانتقال قوات الأمن إلى مكان الواقعة، تبين من الفحص أن الجثة لسيدة مقيدة اليدين والقدمين ويوجد بلاستر على فمها، وجرى نقل جثمان ‎السيدة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين.

اختفاء زوج الضحية  

وبسؤال الجيران أكدوا أن السيدة تقيم مع زوجها ويدعى "فتحي ع ع" مقيم بمحافظة الشرقية، ويعمل فى تجميع الخردة ولكنه اختفى منذ اكتشاف الأهالي الجريمة.

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تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي، كما كلفت رجال المباحث الجنائية بتكثيف الجهود لكشف غموض وملابسات الواقعة.

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