تحديث مستمر، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 140 شهيدا و300 جريح

استئناف الحرب على غزة ، أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 140 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة المئات في ضربات جوية إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة.



وذكرت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر طبية قولها: "استشهد 140 فلسطينيا على الأقل وإصابة 300 في ضربات جوية إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة".



من جانب آخر، نقلت شبكة "قدس" الإخبارية الفلسطينية عن الدفاع المدني بقطاع غزة قوله إن هناك "صعوبات كبيرة تواجه طواقمنا في العمل في القطاع نتيجة استهداف أكثر من هدف في نفس التوقيت".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي استئناف العمليات العسكرية في غزة ضد أهداف قال إنها لحركة حماس.



وتداولت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة أظهرت عشرات الشهداء من الأطفال واحتراق خيام النازحين.



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