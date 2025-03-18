الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة لـ 109 شهداء 75 منهم في خان يونس جنوبي القطاع

غزة، فيتو
غزة، فيتو

الحرب على غزة، أفادت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع عدد شهداء القصف الغاشم الذي شنه جيش الاحتلال على قطاع غزة إلى 109 شهداء، بينهم العديد من الأطفال، في ضربات إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة.

 وقالت المصادر طبية: ارتقى 109 شهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 75 منهم في خان يونس جنوبي القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان إنه "بناءً على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجومًا واسعًا على أهداف تابعة لمنظمة حماس في أنحاء قطاع ⁧غزة"⁩.


وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية في جميع أنحاء قطاع غزة، ما أدى لإيقاع قتلى ومصابين في مواصي خانيونس.

وأضافت أن طائرات إسرائيلية قصفت منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة، كما تم استهداف منزل في بيت حانون.

كما استهدفت الغارات محيط مدرسة التابعين الشرعية بمدينة غزة، ومنزل عائلة أبو طير في محيط مسجد البشرى وسط عبسان الكبيرة.


واستهدف القصف الإسرائيلي أيضا منزل عائلة أبو سيف في النصيرات المنطقة الغربية، ومنزلا لعائلة غبون في شارع صدام في حي الجنينة شرق رفح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع غزة مصادر طبية فلسطينية حماس جيش الإحتلال الإسرائيلي دير البلح

مواد متعلقة

البيت الأبيض: إسرائيل أبلغت إدارة ترامب بشأن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

جيش الاحتلال: الهجوم على غزة سيستمر وسيتوسع إلى ما هو أبعد من القصف الجوي

مصادر طبية: 35 شهيدا وعشرات الجرحى في القصف الإسرائيلي على مدينة غزة

أكسيوس: إسرائيل أبلغت إدارة ترامب باستئناف العملية العسكرية في غزة

الأكثر قراءة

انفجارات قوية بمحيط قواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني وتعطل نظام الـ GPS

بالأسماء، استشهاد مسئولين في حماس بالضربات الإسرائيلية على غزة

حريق هائل بمزرعة دواجن في القليوبية واستدعاء سيارات إطفاء من 3 مراكز (صور)

تشميع محل واقعة الاعتداء على ضابط قنا بالشمع الأحمر

لمصلحتك، عيد عبد الملك يوجه نصيحة لـ حسام حسن بشأن إمام عاشور

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة لـ 109 شهداء 75 منهم في خان يونس جنوبي القطاع

البيت الأبيض: إسرائيل أبلغت إدارة ترامب بشأن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

قرار جديد من النيابة ضد المتهم بهدم منزل شقيقه باللودر في قرية الأورمان بالدقهلية

منوعات

المزيد

أصغر متقاعد في تاريخ روسيا بعمر 23 عامًا، ما القصة؟

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كل القلوب إلى الحبيب تميل، ابتهال مؤثر للشيخ محمد عبد السلام الحسيني (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 18 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية