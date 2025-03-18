الدفاع المدني في غزة: شهداء وجرحى مدنيون في الغارات الإسرائيلية على غزة (فيديو)

قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن "الغارات الإسرائيلية قتلت وأصابت عددًا من المدنيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة"، مشيرًا إلى تعرض "منازل للقصف".

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مناطق في مدينة غزة وشمال القطاع، وبلدات بيت لاهيا وبيت حانون في شمال القطاع، كما سُمعت أصوات انفجارات متفرقة في وسط القطاع وجنوبه.

وشنت طائرات إسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان إنه "بناءً على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجومًا واسعًا على أهداف تابعة لمنظمة حماس في أنحاء قطاع ⁧غزة"⁩.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية في جميع أنحاء قطاع غزة، ما أدى لإيقاع قتلى ومصابين في مواصي خانيونس.

وأضافت أن طائرات إسرائيلية قصفت منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة، كما تم استهداف منزل في بيت حانون.

كما استهدفت الغارات محيط مدرسة التابعين الشرعية بمدينة غزة، ومنزل عائلة أبو طير في محيط مسجد البشرى وسط عبسان الكبيرة.

واستهدف القصف الإسرائيلي أيضا منزل عائلة أبو سيف في النصيرات المنطقة الغربية، ومنزلا لعائلة غبون في شارع صدام في حي الجنينة شرق رفح.

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