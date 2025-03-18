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ثقافة وفنون

تعليق طريف من عصام عمر بعد ردود فعل الجمهور على “نص الشعب اسمه محمد”

عصام عمر في نص الشعب
عصام عمر في نص الشعب اسمه محمد، فيتو

بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” من بطولة الفنان عصام عمر، لاقى العمل ردود فعل عديدة ومختلفة من الجمهور، بالأخص بسبب الاختلاف الكبير بين شخصية محمد “التوكسيك” ودوره في دراما “بالطو” الذي عشقه الجميع.

وعلق عصام عمر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأحد الإفيهات التي يتناولها “محمد” خلال أحداث العمل ليلعب دور الضحية عند مواجهته، فكتب: “أنا مني لله علشان ترتاحوا”.

وليداعبه الجمهور في المقابل انتقادًا لشخصية “محمد”، فمنهم من كتب: “مش أخلاق طرشوخ الليف دي يا دكتور” و“فين أيام عاطف الغلبان الجميل”.

عصام عمر في مسلسل نص الشعب اسمه محمد 

ويقدم عصام عمر في مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” شخصية مختلفة عن أدواره السابقة، فهو شاب في العشرينات تزوج في سن صغير وانجب من زوجته فتاه صغير، ولكنه يشعر بالملل مع زوجته ويقرر الزواج من أخري، بسبب غيرتها.

وتكشف هذه الرغبة في الزواج ملامح عديدة في شخصية “محمد” والتي يمكن ان يقال عنها أنها “ريد فلاج”، حيث يتقن الكذب، وعدم الاهتمام لمشاعر الآخرين، ولعب دور الضحية حتي يصل دائما لمبتغاه أثناء التظاهر بأنه هو المظلوم.

وتتابع الأحداث في إطار كوميدي اجتماعى مع محاولات “محمد” العديدة في الزواج من زميلته بالعمل بدون علم زوجته.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

وتدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، ميان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم  وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار. 

ويعرض المسلسل يوميًا على "MBC مصر"، 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر 2" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

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