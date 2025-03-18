مسلسل إش إش، مخاطر تواجه مي عمر وفضيحة تطاردها في الحلقات القادمة

مسلسلات رمضان 2025 ، تواجه مي عمر (إش إش) في الحلقات القادمة من مسلسل إش إش أوقاتًا عصيبة، حيث تحيط بها المخاطر من كل اتجاه، وأسرارها التي حاولت إخفاءها ستصبح عبئًا ثقيلًا يهدد استقرار حياتها.

فمع مرور الوقت، لن تتمكن إش إش طويلا من إخفاء حملها في طفل مختار، وهو ما سيجعلها في موقف لا تُحسد عليه أمام رجب الذي تنوي أن تنسب الطفل له رغم أنه عقيم كما ذكر شقيقه في شجار سابق بينهما، ما يعني أن اكتشاف حملها سيفضح أمرها تمامًا أمام رجب.

ولن تتوقف المصاعب التي تواجه إش إش عند هذا الحد، فالمشاعر التي تحدثت عنها إش إش بتلقائية مع مختار على السلم في الحلقة 18 من المسلسل والتي سمعتها لبنى، ستظل سيفًا مسلطًا على رقبتها، إذ ستهددها بها لبنى في أي لحظة.

أما بوشكاش، الذي تعرض للسرقة وخسر كل أمواله، فلن يجد مفرًا سوى العودة إلى حياة إش إش وأسرتها، ولكن هذه المرة بهدف الابتزاز، فهو يعلم الكثير من الأسرار التي قد تدمر حياتها، ولن يتردد في استغلالها للحصول على المال، مما سيضع إش إش في موقف صعب، حيث ستضطر لدفع الأموال لإسكاته.

وفي الجانب الآخر، يواصل الضابط معتصم تضييق الخناق على إش إش، محاولًا الضغط عليها للحصول على معلومات عن رجب، والأسوأ من ذلك أنه أصبح يعلم بأمر حملها، مما يمنحه ورقة ضغط إضافية ضدها، كما أن عبد العاطي (إيهاب فهمي) سيستغل معلومة الحمل ليضغط على إش إش لتحقيق مصالحه الشخصية.

مي عمر تحتفي بتصدر إش إش قائمة الأكثر مشاهدة

واحتفت الفنانة مي عمر بتصدر مسلسلها إش إش قائمة الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية ودول العالم معبرة عن سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور على مسلسلها الذي تنافس به في رمضان الحالي.

حيث أرفقت مي عدد من الصور التي تؤكد تصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة في دول العالم المختلفة وذلك عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وعلقت قائلة: “الحمد لله رب العالمين مسلسل إش إش إكتسسسسسسساح توب 1 في أكثر من عشرين دولة في منصة شاهد ورقم واحد على مستوى العالم في منصة شاهد".

وتابعت “ شكرًا للجمهور العظيم وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم دايما”.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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