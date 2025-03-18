مي عمر تحتفي بتصدر "إش إش" قائمة الأعلى مشاهدة في عدد من دول العالم

مسلسلات رمضان 2025 ، احتفت الفنانة مي عمر بتصدر مسلسلها إش إش قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد في عدد من الدول العربية ودول العالم معبرة عن سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور على مسلسلها الذي تنافس به في رمضان الحالي.

حيث أرفقت مي عددا من الصور التي تؤكد تصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة في دول العالم المختلفة وذلك عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وعلقت قائلة: “الحمد لله رب العالمين مسلسل إش إش اكتساح توب 1 في أكثر من عشرين دولة في منصة شاهد ورقم واحد على مستوى العالم في منصة شاهد".

وتابعت: “شكرًا للجمهور العظيم وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم دايما”.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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