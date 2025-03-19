الإسكان تطرح أراضي تجاري وتعليمي بالعاصمة الإدارية

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتطرح بالعاصمة الإدارية أرض مطاعم بالحي السكني الثالث بمساحة 7436 مترًا بسعر 60520 جنيهًا، وأرض تجاري الحي السكني الخامس بمساحة 2784 مترًا بسعر 25515 جنيهًا، وأرض تجاري الحي السكني الخامس بمساحة 3100 متر بسعر 24240 جنيهًا، وأرض تعليمي الحي السكني الخامس بمساحة 1035 مترًا بسعر 16120 جنيهًا وأرض تعليمي الحي السكني الخامس بمساحة 1306 أمتار بسعر 16120 جنيهًا، وأرض تعليمي الحي السكني الخامس بمساحة 1866 مترًا بسعر 15355 جنيهًا، أرض نادي رياضي بمساحة 59420 مترًا بسعر 10005 جنيهات.

وبمدينة 15 مايو أرض طبي بمساحة 1120 مترًا بسعر 7215 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 8455 مترًا بسعر 17395 جنيهًا، وارض تجاري إداري سكني بمساحة 2278 مترًا بسعر 9125 جنيهًا، وأرض مخازن بمساحة 3289 مترًا بسعر 5670 جنيهًا، وأرض حق انتفاع ترفيهي بمساحة 520 مترًا.

كما تطرح بمدينة أكتوبر الجديدة أرض مخازن بمساحة 21442 مترًا بسعر 3780 جنيهًا.

وبحدائق أكتوبر أرض تجاري إداري بمساحة 4063 مترًا بسعر 15280 جنيهًا، وأرض طبي بمساحة 4406 أمتار بسعر 13550 جنيهًا وأرض نادي بمساحة 9807 أمتار بسعر 4910 جنيهات للمتر وأرض عمراني بمساحة 56759 مترًا بسعر 4780 جنيهًا للمتر وأرض نادي اجتماعي بمساحة 754 مترًا بسعر 5245 جنيهًا للمتر.

كما تطرح بمدينة برج العرب الجديدة أرض اجتماعي بمساحة 6018 مترًا بسعر 9590 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 1500 متر بسعر 16250 جنيهًا.

وبمدينة النوبارية الجديدة أرض حق انتفاع بمساحة 1375 مترًا وبمدينة العاشر من رمضان أرض تجاري بمساحة 12668 مترًا بسعر 20030 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 4218 مترًا بسعر 13270 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 5197 مترًا بسعر 22710 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 1433 مترًا بسعر 23045 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 11652 مترًا بسعر 22405 جنيهات، وأرض تجاري سكني بمساحة 967 مترًا بسعر 18700 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 1479 مترًا بسعر 15305 جنيهات.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على زيادة الإقبال من الشركات والمطورين للحصول على قطع اراضى بالمدن الجديدة.

وانتهت الوزارة من تخصيص قطع أراضي ووحدات سكنية خلال العام المالي الحالي بإجمالي قيمة 2.8 مليار جنيه بمدينة المنيا الجديدة، وباعت الوزارة قطع أراضِ بالدولار الأمريكي بقيمة 38 مليون دولار بما يعادل 1.9 مليار جنيه بمدينة المنيا الجديدة وقطع أراضٍ بالجنيه المصري خلال نفس العام بقيمة إجمالية 900 مليون جنيه، فضلا ًعن بيع الوحدات السكنية لمشروع سكن مصر بقيمة 400 مليون جنيه تقريبًا، بخلاف ما تم بيعه من محال تجارية وقطع أراض بأنشطة حرفية، وسكنية بمشروع بيت الوطن بالدولار الأمريكي، بحسب المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة.

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