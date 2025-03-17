ضبط نصف طن علف وسلع متنوعة وتحرير 220 مخالفة تموينية بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، ومراقبة محال الجزارة وبيع اللحوم والمخابز، والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وأوضح أنه تم ضبط أكثر من نصف طن علف، وسلع ولحوم متنوعة، مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وردع الجشعين.

نتائج حملات تموينية 3 ايام في الدقهليةة

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها خلال ثلاثة أيام، وأسفرت عن تحرير 220 مخالفة، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 134 مخالفة، وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 86 مخالفة، وضبطت 50 كيلو جرام لحم بلدي، 20 كيلو لحوم متنوعة، 50 كيلو جبن أبيض، 20 كيلو بسكويت، 20 شيكارة علف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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